Tehran: DK PBB Disandera AS, Tak Mampu Menyelamatkan Gaza 

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Nasser Kanaani

IslamTimes - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanaani menyesalkan fakta bahwa Dewan Keamanan PBB telah jatuh di bawah pengaruh AS dan gagal memenuhi tugasnya terkait perang brutal Zionis ‘Israel’ melawan Gaza.

Berbicara kepada wartawan pada konferensi pers pada hari Senin, Kanaani mengatakan Dewan Keamanan PBB sayangnya telah disandera oleh pemerintah AS dalam hal mendukung Gaza.DK PBB terbukti tidak mampu memenuhi tugasnya untuk menyelamatkan nyawa warga Palestina dan memastikan perdamaian di Gaza yang telah menderita akibat serangan brutal ‘Israel’ selama berminggu-minggu, tambah juru bicara itu.Kanaani juga mengkritik pemerintah AS karena menyalahgunakan hak istimewa untuk menjadi tuan rumah markas besar PBB.“Pemerintah AS secara praktis mendukung rezim pendudukan [Zionis]. Laporan telah dikeluarkan oleh AS bahwa AS telah memberikan senjata kepada rezim [Zionnis ‘Israel’] dalam perang di Gaza," ia menggarisbawahi.Kanaani juga menolak klaim Amerika bahwa AS tidak mengincar meluasnya perang Gaza sebagai sebuah “kebohongan”.AS tidak dapat mempersenjatai rezim Zionis 'Israel' dan mengirim menteri luar negerinya ke ruang perang Zionis 'Israel' di 'Tel Aviv' dan pada saat yang sama mengklaim bahwa rezim tersebut berupaya melindungi warga sipil, kata juru bicara tersebut.Menyoroti upaya Iran untuk menghentikan pembantaian Zionis ‘Israel’ di Gaza, dia mengatakan bahwa adalah tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi warga Palestina. “Jika kejahatan [Zionis ‘Israel’] tidak dihukum, maka hal itu akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan.”Setidaknya 15.500 warga Palestina telah menjadi martir dalam serangan Zionis ‘Israel’ di Gaza sejak 7 Oktober.Militer rezim Zionis telah memperluas serangan daratnya di Gaza selatan ketika para pejabat Palestina mengatakan lebih dari 800 orang telah menjadi martir sejak Sabtu (2/12).[IT/r]