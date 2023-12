AS Menyebutkan Negara yang Paling Membantu Gaza

US National Security Council spokesman John Kirby speaks at a press briefing at the White House in Washington, DC

IslamTimes - Seorang juru bicara pemerintah AS mengatakan bahwa Washington melakukan lebih dari “negara lain” untuk membantu warga sipil di Gaza, dan juga mengklaim para pejabat telah menekan Zionis Israel untuk “berhati-hati” dalam kampanye pemboman di wilayah padat penduduk tersebut.

Gedung Putih bersikeras bahwa pihaknya akan melakukan upaya ekstra untuk membantu daerah kantong Palestina yang terkepungKetika ditanya tentang dampak operasi militer Zionis Israel terhadap non-kombatan di Gaza, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa AS melakukan segala daya untuk mencegah kematian warga sipil dan memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan.“Sebutkan saya satu negara lagi – negara lain mana pun – yang melakukan hal yang sama seperti Amerika Serikat dalam meringankan penderitaan dan penderitaan rakyat Gaza. Anda tidak bisa,” kata Kirby pada hari Kamis (7/12), seraya menambahkan bahwa Presiden Joe Biden “memimpin upaya untuk memberikan truk, makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar kepada masyarakat Gaza.”Juru bicara tersebut melanjutkan dengan menyatakan bahwa Washington juga melakukan lebih dari negara mana pun untuk “mendesak rekan-rekan Zionis Israel agar berhati-hati dan berhati-hati dalam melakukan operasi militer mereka.”Meskipun pemerintahan Biden telah meluncurkan beberapa paket bantuan untuk warga sipil di Gaza – termasuk $21 juta untuk makanan, tempat tinggal dan keperluan lainnya awal pekan ini – pemerintahan Biden terus menjadi donor militer utama Zionis Israel, menyediakan senjata dan amunisi dalam jumlah besar untuk Pasukan Pertahanan Zionis Israel ( IDF).Selain bantuan tahunan yang disahkan berdasarkan undang-undang sebelumnya, yang mengalokasikan $38 miliar untuk militer Zionis Israel antara tahun fiskal 2019 dan 2028, Washington telah menawarkan ribuan bom kepada IDF sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober.Menurut daftar internal pemerintah yang dijelaskan kepada Wall Street Journal oleh pejabat pemerintahan Biden, Amerika Serikat telah mengirim 15.000 bom dan 57.000 peluru artileri ke Zionis Israel sejak Oktober, termasuk 5.000 bom tak berpemandu MK82, 5.400 bom MK84 seberat 2.000 pon, sekitar 1.000 GBU. -39 bom berdiameter kecil, serta sekitar 3.000 rudal JDAM berpemandu laser. Jika digabungkan, pengangkutan bahan peledak melalui udara bernilai “ratusan juta dolar”, Journal melaporkan.Meskipun ada aliran besar pengiriman senjata dari AS, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menekankan upaya untuk mendesak rekan-rekan Israel untuk “menerapkan perlindungan yang jelas bagi warga sipil” di Gaza, meskipun dia tidak menjelaskan tindakan pencegahan apa yang dia maksudkan.Para anggota parlemen AS kini sedang memperdebatkan apakah akan memberikan tambahan bantuan sebesar $10 miliar kepada pasukan Zionis Israel, yang baru-baru ini merupakan bagian dari paket belanja kongres sebesar $106 miliar. Namun, para senator Partai Republik menolak RUU tersebut dan menuntut kompromi mengenai kebijakan perbatasan AS jika mereka ingin menyetujui dana baru untuk IDF.Sekitar 1.200 warga Zionis Israel kehilangan nyawa dalam serangan Hamas pada bulan Oktober, sementara lebih dari 15.000 warga Palestina tewas dalam serangan bom IDF dan operasi darat, menurut pejabat setempat.