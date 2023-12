AS Memblokir Seruan Gencatan Senjata PBB di Gaza

Palestinians inspect debris at the Jaffa Mosque after an Israeli bombardment

IslamTimes - AS telah memberikan satu-satunya suara yang berbeda pendapat terhadap usulan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan dalam perang Zionis Israel-Hamas, di tengah meningkatnya korban sipil di Gaza.Washington telah memveto resolusi yang menuntut penghentian perang Zionis Israel-Hamas secara kemanusiaanTiga belas negara anggota memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang diajukan oleh Uni Emirat Arab pada hari Jumat (8/12) di New York. Inggris abstain, sehingga Washington terisolasi secara diplomatis karena menghalangi tindakan tersebut.“Pesan apa yang kita kirimkan kepada warga Palestina jika kita tidak bisa bersatu untuk menyerukan menghentikan pemboman tanpa henti di Gaza?” Wakil Duta Besar UEA untuk PBB Mohamed Abushahab bertanya kepada anggota dewan. “Sebenarnya, pesan apa yang kami sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?”Pemungutan suara pada hari Jumat (8/12) dilakukan setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggunakan Pasal 99, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam piagam PBB, untuk memperingatkan Dewan Keamanan tentang “bencana kemanusiaan” yang akan datang di Gaza. Dia mengatakan bahwa dengan perang yang berlangsung selama dua bulan dan terus berlanjut, jaringan bantuan kemanusiaan di Gaza menghadapi “risiko kehancuran yang parah.”Lebih dari 17.000 warga Palestina telah terbunuh dan 1,9 juta orang terpaksa mengungsi sejak perang dimulai pada bulan Oktober. Hamas memicu perang dengan melancarkan serangan mendadak terhadap desa-desa di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera ratusan orang kembali ke Gaza.Para pejabat AS menentang gencatan senjata secara umum karena hanya akan membantu Hamas mempertahankan kekuasaannya di Gaza. Gencatan senjata selama seminggu pada akhir bulan lalu memungkinkan pembebasan 110 sandera Hamas dengan imbalan 240 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Hal ini juga memberi waktu bagi pekerja bantuan untuk membawa lebih banyak pasokan kemanusiaan ke daerah kantong Palestina yang terkepung.Misi AS untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menentang resolusi gencatan senjata karena proposal yang “terburu-buru” itu “tidak sesuai dengan kenyataan” dan “hanya akan menjadi benih bagi perang berikutnya.” Saran Washington untuk merevisi resolusi tersebut sebagian besar diabaikan, kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood. Di antara kekhawatiran lainnya, tambahnya, dokumen tersebut tidak memuat bahasa yang mengecam serangan Hamas.[IT/r]