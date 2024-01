Menlu Iran: Cakupan Perang Kini Lebih Luas; Sehingga Risiko Perluasan Perang Meningkat

Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian memperingatkan bahwa kemungkinan memicu perang regional besar-besaran di Timur Tengah telah meningkat.

Kemungkinan memicu perang regional yang lebih luas di Timur Tengah kini semakin meningkat karena cakupan perang semakin luas, kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian.Dalam wawancara eksklusif dengan Martha Raddatz, Kepala Koresponden Urusan Global ABC News, pada hari Selasa (23/1), diplomat utama Iran mengatakan, “Cakupan perang menjadi lebih luas. Ini berarti bahaya perang yang lebih luas di kawasan ini telah meningkat."Di bagian lain dalam sambutannya, dia menghubungkan meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan Zionis “Israel”."Jika AS hari ini menghentikan dukungannya -- dukungan logistik dan senjata, politik dan media -- terhadap perang genosida yang dilancarkan Israel, maka saya dapat meyakinkan Anda bahwa [Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin] Netanyahu tidak akan bertahan selama 10 menit," katanya. ditegaskan. “Jadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini ada di Washington sebelum terjadi di Tel Aviv.”Amir-Abdollahian lebih lanjut menyatakan bahwa Hamas dipandang sebagai kelompok pembebasan Palestina yang menghadapi pendudukan.Ketika ditanya tentang dukungan Iran terhadap Ansar Allah Yaman oleh Raddatz, Amir-Abdollahian menolak tuduhan tersebut dan menuduh militer AS memalsukan informasi. Hal ini mengacu pada laporan yang disampaikan Pentagon yang mengklaim membeberkan jaringan perdagangan senjata Iran yang mendukung Ansar Allah.“Kebanyakan, ini adalah acara TV,” dia menegaskan.Mengenai pembunuhan mantan komandan Pasukan al-Quds Korps Pengawal Revolusi Islam, martir Jenderal Qassem Soleimani, Amir-Abdollahian mengatakan: "Itu adalah kesalahan besar yang dibuat oleh Trump. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan." untuk dilupakan."Selain itu, Amir-Abdollahian menyebutkan bahwa Tehran masih ingin menyaksikan akuntabilitas “semua individu yang terlibat” dalam serangan tersebut, untuk memastikan bahwa mereka akan dibawa ke pengadilan.Pada tanggal 3 Januari 2020, AS melakukan serangan pesawat nirawak yang disetujui oleh mantan Presiden AS Donald Trump yang menargetkan mobil yang membawa komandan Pasukan al-Quds IRGC, Jenderal Qassem Soleimani, dan rekannya di Irak serta orang kedua di komando. dari Pasukan Mobilisasi Populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.Perilaku pemerintah atas kepribadianSelama wawancara, Amir-Abdollahian berpendapat bahwa terlepas dari apakah Trump mendapatkan masa jabatan lagi di Ruang Oval atau tidak, hal itu pada akhirnya hanya akan memberikan pengaruh minimal pada hubungan antara AS dan Iran.“Perorangan tidak penting, yang penting adalah perilaku pemerintah yang menjabat,” ujarnya.Timur Tengah saat ini sedang bergulat dengan meningkatnya ketegangan, yang diperburuk oleh genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung terhadap warga Palestina di Gaza. Dampak dari agresi Zionis Israel melampaui wilayah Gaza, dan berdampak pada wilayah yang lebih luas.Mengenai hal ini, Amir-Abdollahian mengatakan, "Tidak ada yang akan mendapatkan keuntungan dari perang apa pun. Kami percaya bahwa solusinya bukanlah perang."[IT/r]