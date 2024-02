Perlawanan Irak Membalas Setelah Serangan Udara Tengah Malam AS

Iraqi resistance groups, won’t lay down arms until US troops withdraw

IslamTimes - Perlawanan Islam, sebuah kelompok payung kelompok anti-teror Irak, mengumumkan akan melakukan serangkaian serangan terhadap sasaran-sasaran Amerika di negara Arab dan negara tetangga Suriah sebagai tanggapan atas serangkaian serangan udara AS.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu (3/2) pagi, kelompok perlawanan mengatakan mereka telah melakukan serangan rudal terhadap Pangkalan Udara Ain al-Assad yang menampung pasukan pendudukan AS di Provinsi al-Anbar, Irak barat.Kelompok itu juga mengatakan mereka telah melancarkan serangan rudal dan pesawat nirawak terhadap pangkalan militer strategis al-Tanf di Suriah tenggara dekat perbatasan dengan Yordania dan Irak serta Desa al-Khadra di provinsi al-Hasakah di timur laut Suriah.Sebelumnya, kantor berita Reuters mengutip tiga pejabat Amerika yang mengatakan bahwa Amerika Serikat telah melakukan serangan udara terhadap 85 sasaran di negara-negara Arab.AS melancarkan apa yang disebut serangan “balas dendam” terhadap mereka yang dituduh bertanggung jawab atas serangan mematikan terhadap pasukan Amerika di Yordania pada hari Minggu (28/1).Komando Pusat AS mengklaim bahwa sasaran serangan udara tersebut termasuk depot yang berisi roket, rudal, dan drone tak berawak, dengan mengatakan, "Serangan udara tersebut menggunakan lebih dari 125 amunisi presisi."Presiden AS Joe Biden mengatakan serangan akan berlanjut pada waktu dan tempat yang dipilih Washington.Mengulangi klaim sebelumnya yang dibuat oleh dirinya sendiri dan pejabat AS lainnya, Biden pada hari Selasa menyatakan bahwa dia menganggap Iran “bertanggung jawab dalam arti bahwa mereka memasok senjata.”Iran membantah terlibat dalam serangan terhadap pasukan AS di wilayah tersebut, dan mengatakan bahwa kelompok perlawanan regional tidak menerima perintah dari Tehran, dan Republik Islam juga tidak berperan dalam keputusan mereka untuk melakukan operasi pembalasan.[IT/r]