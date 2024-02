Utusan Israel di Paris Kembali dengan Proposal 'yang Diperbarui' untuk 'Gencatan Senjata Sementara'

Demonstration pro-Palestine in Quebec Canada

IslamTimes - Usulan perubahan mengenai kemungkinan kesepakatan pertukaran tawanan, sebagai imbalan atas gencatan senjata sementara, kini akan ditinjau oleh kabinet perang Zionis Israel dan Perlawanan Palestina.

Delegasi Zionis Israel kembali pada Sabtu (24/2) pagi dari Paris setelah menerima proposal “kerangka kerja terbaru” mengenai pertukaran tawanan dengan imbalan “gencatan senjata sementara,” yang dirumuskan oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir.Perkembangan baru ini terjadi ketika entitas pendudukan menyatakan rencana untuk menyerang Rafah yang berpenduduk padat di tengah keberatan internasional terhadap rencana untuk menyerang kota kecil yang menampung lebih dari 1,4 juta orang.Menurut Axios, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan dengan perwakilan senior dari AS, Qatar, Mesir, dan entitas pendudukan.Ia menambahkan bahwa utusan Zionis Israel termasuk pimpinan Mossad Dadi Barnea, pimpinan Shin Bet Ronan Bar, serta perwakilan militer Mayjen Ntizan Alon dan Oren Seter.Tidak ada rincian yang diberikan mengenai modifikasi yang dilakukan, namun laporan tersebut mengatakan "kemajuan telah dicapai" dengan mengutip dua pejabat yang mengetahui masalah tersebut.Kabinet perang Zionis Israel diperkirakan akan bertemu hari ini atau Minggu untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan terkini. Jika proposal baru disetujui, pembicaraan lebih lanjut akan menyusul. Sementara itu, Perlawanan diperkirakan akan menerima rancangan tersebut dari mediator Qatar dan Mesir, untuk mengadakan diskusi internal mengenai klausul yang direvisi sebelum mengumumkan posisinya.Genosida sedang dalam masa jedaPemerintahan Presiden AS Joe Biden menghadapi tekanan publik dan internasional yang semakin besar karena terus mendukung genosida di Gaza. Hal ini semakin diperburuk menjelang bulan suci Ramadhan, sehingga meningkatkan kekhawatiran di kalangan pejabat AS bahwa serangan brutal di Rafah dan situasi kemanusiaan yang buruk di Gaza dapat memicu kemarahan publik di negara-negara Islam dan di antara negara-negara Muslim.Selama pertemuan baru-baru ini di al-Quds yang diduduki, Koordinator Gedung Putih untuk wilayah MENA, Brett McGurk, baru-baru ini menyampaikan kepada para pemimpin Zionis Israel keinginan pemerintahan Presiden AS Biden untuk mencapai kesepakatan sebelum dimulainya bulan suci Ramadhan. Namun, rencana Washington tidak diterjemahkan ke dalam tindakan, sehingga menunjukkan bahwa “gencatan senjata sementara” hanya akan menjadi genosida yang terhenti.Awal pekan ini, AS memveto rancangan resolusi DK PBB yang diusulkan Aljazair yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Hasil pemungutan suara adalah 13 suara mendukung, 1 abstain (Inggris) dan suara Amerika menentang.Gedung Putih mengumumkan pekan lalu bahwa “sekarang bukan waktunya untuk gencatan senjata total,” menyatakan dukungannya kepada “Tel Aviv” dalam tujuannya untuk “membasmi” Perlawanan di Gaza.[IT/r]