Kebijakan Bermuka Dua AS: Mengkritik Perluasan Permukiman Sambil Memperdalam Hubungan Militer

IslamTimes - Ketika para pemukim Zionis Israel mengungkapkan penolakan mereka terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza, sebuah jajak pendapat baru-baru ini mengungkapkan sebuah kenyataan yang nyata: Amerika, meski secara lahiriah mengutuk tindakan tertentu Israel, namun terlibat di balik layar dan meningkatkan bantuannya kepada entitas tersebut.

Pendekatan bermuka dua ini meluas hingga memperdalam hubungan militer, yang dicontohkan dengan produksi sistem Iron Dome di Arkansas.Pada saat yang sama, muncul laporan bahwa pemukim Israel memanfaatkan konflik tersebut untuk merebut lebih banyak tanah Palestina di Tepi Barat.Tindakan-tindakan ini menggarisbawahi pola perilaku yang meresahkan, dan mengungkap jaringan kompleks dinamika politik yang terjadi di wilayah tersebut.Jajak Pendapat: TIDAK ADA Bantuan untuk Warga GazaSebuah jajak pendapat baru-baru ini mengungkapkan bahwa mayoritas pemukim Israel menentang pengiriman bantuan kemanusiaan ke warga Palestina di Gaza, dan menyoroti isu yang kontroversial.Jajak pendapat tersebut, yang dilakukan oleh 'Institut Demokrasi Israel', menunjukkan bahwa mayoritas pemukim Zionis Israel menentang pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung, tempat rezim pendudukan melakukan perang genosida sejak Oktober. .Survei tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari dua pertiga warga Yahudi Zionis Israel, yang merupakan 68% responden, tidak menyetujui “transfer bantuan kemanusiaan ke warga Gaza saat ini.”17f63cde-da10-467d-b90e-c515e7dff18aPenentangan bahkan lebih kuat di kalangan kelompok sayap kanan Yahudi Zionis Israel, dengan 80% atau empat dari lima menyatakan ketidaksetujuan.Sementara itu, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) melaporkan bahwa 550.000 orang di Gaza menghadapi tingkat kerawanan pangan yang “bencana”, dan 2,2 juta penduduknya masuk dalam tiga kategori kelaparan teratas, dari tingkat tiga (darurat) hingga tingkat lima ( malapetaka).Pelapor khusus PBB telah memperingatkan bahwa satu dari empat orang di Gaza menderita kelaparan, dan sembilan dari sepuluh keluarga di beberapa daerah hidup tanpa makanan selama sehari semalam.Lebih Banyak PermukimanKejahatan Zionis Israel tidak berhenti dengan jajak pendapat yang terang-terangan seperti itu. Ketika kampanye militer Israel di Gaza memasuki bulan keenam, pemerintah negara-negara Barat meningkatkan tekanan terhadap pemukim ekstremis yang dituduh secara ilegal menduduki lebih banyak tanah Palestina di Tepi Barat.Meskipun ada tekanan ini, menteri keuangan entitas Zionis, Bezalel Smotrich, menyetujui pembangunan lebih dari 3.000 rumah pemukiman baru.Smotrich sekarang berencana membangun 2.350 unit rumah baru di tanah Palestina di Ma’ale Adumim, 300 di Kedar dan 694 di Efrat, dengan dukungan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri ‘Pertahanan’ Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada hari Sabtu menyebut pengumuman tersebut sebagai “tantangan terang-terangan terhadap komunitas internasional” dan hambatan untuk mendirikan negara Palestina merdeka.Permukiman baru ini mengakibatkan 21 komunitas mengungsi selama 12 bulan terakhir, 16 di antaranya sejak 7 Oktober 2023.Pernyataan yang jelas, tepat dan penting dari @SecBlinken: Pembangunan pemukiman baru kontraproduktif terhadap perdamaian, “tidak sejalan dengan hukum internasional” dan “hanya melemahkan” keamanan Zionis Israel. Ini merupakan langkah maju yang penting. https://t.co/iLRbHPYkBl pic.twitter.com/83SDlYREJj— J Street (@jstreetdotorg) 23 Februari 2024AS Berwajah GandaPosisi AS tidak lain hanyalah ‘tinta di atas kertas’ untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka menentang tindakan ilegal Zionis Israel; namun, mereka mengintensifkan bantuannya kepada entitas di balik layar.Raksasa produksi senjata Amerika Raytheon dan Rafael Advanced Defense Systems Israel telah bergabung dalam kemitraan yang disebut RS2, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara global.Kolaborasi yang berbasis di Arkansas ini menandai semakin dalamnya hubungan militer antara Amerika Serikat dan entitas Zionis.Fasilitas baru senilai $63 juta di Highland Industrial Park, East Camden, mewakili langkah maju yang signifikan dalam produksi sistem pertahanan udara Iron Dome, sebuah proyek gabungan AS-Israel. Fasilitas tersebut juga akan fokus pada produksi rudal terkait seperti Tamir dan SkyHunter.Pembentukan RS2 sejalan dengan pembelian dua sistem Iron Dome oleh Angkatan Darat AS sebelumnya dari Israel pada tahun 2019. Selain itu, Korps Marinir AS akan menerima tiga baterai Iron Dome, 44 peluncur, dan 1.840 pencegat sebagai bagian dari kontrak ekspor yang besar.Selama konflik baru-baru ini di Gaza, Amerika Serikat hanya mengerahkan dua baterai Iron Dome di wilayah Israel dan memasok ribuan pencegat, serta amunisi dan perangkat keras militer lainnya.Bantuan ini diberikan ketika entitas tersebut menghadapi rentetan roket dan rudal dari Gaza dan Lebanon.Untuk mengantisipasi konflik berkepanjangan dan potensi eskalasi dengan Hizbullah di Lebanon, AS telah menyetujui pasokan pencegat lebih lanjut.Pejuang Hizbullah di Lebanon SelatanSebelumnya, AS telah memasok sistem Iron Dome dan rudal operasional kepada Ukraina. Namun, kekhawatiran akan menipisnya persediaan pencegat telah membuat AS mencari cara untuk mengisi kembali persediaannya, sehingga menjadikan proyek Arkansas semakin signifikan.Bantuan ini datang ketika Presiden AS Joe Biden mengeluarkan sebuah memorandum sekitar tiga minggu lalu yang mewajibkan sekutu yang menerima bantuan militer dari AS untuk memberikan “jaminan tertulis yang kredibel dan dapat diandalkan” atas kepatuhan mereka terhadap hukum internasional termasuk hukum hak asasi manusia internasional.Negara-negara yang menerima bantuan militer dari AS diberi waktu 180 hari untuk memberikan jaminan yang diperlukan, kata memo itu, namun negara-negara seperti ‘Israel’ yang terlibat dalam konflik aktif hanya diberi waktu 45 hari.Akibat konflik tersebut, yang didukung oleh AS, banyak lembaga kemanusiaan, termasuk UNRWA, telah menghentikan operasi di Gaza sejak 7 Oktober 2023, sehingga menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan bantuan.Sejak awal agresi Israel, lebih dari 29.600 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, dan sekitar 70.000 lainnya terluka. Pengepungan terhadap Gaza semakin intensif oleh rezim tersebut, sehingga kota tersebut, yang merupakan rumah bagi lebih dari 2,3 juta warga Palestina, kehilangan sumber daya penting seperti air, listrik, bahan bakar, dan akses internet.Permasalahan yang saling terkait antara pemukiman Zionis Israel, bantuan kemanusiaan, keterlibatan AS, dan hubungan militer mengungkapkan realitas yang kompleks dan meresahkan di kawasan.Penentangan pemukim Zionis Israel terhadap bantuan untuk Gaza, ditambah dengan laporan perampasan tanah di Tepi Barat, menyoroti kejahatan besar dan ketidakadilan yang dihadapi warga Palestina di tengah sikap diam atau rendahnya suara internasional.Sementara itu, pendekatan ganda Amerika yang mengecam tindakan tertentu Zionis Israel dan memperdalam hubungan militer menggarisbawahi standar ganda yang sudah lama ada.[IT/r]