Menlu Iran: AS Terlibat dalam Memperluas Perang Meski Ada Konsekuensinya

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menekankan bahwa Amerika Serikat terlibat dalam perluasan cakupan agresi Zionis “Israel” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung ke front lain di kawasan Asia Barat.

Amir Abdollahian menekankan bahwa Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu berusaha memperluas perang Gaza dan melibatkan Amerika Serikat dengan cara yang melampaui dukungan penuh yang telah diberikan Washington dan beberapa sekutunya untuk Tel Aviv.“Amerika belum memiliki kemauan yang diperlukan untuk menghentikan perang, namun pada saat yang sama, mereka mengirimkan pesan yang menyatakan keengganan mereka untuk memperluas cakupan perang karena mereka sangat sadar akan bahaya perluasan cakupannya,” kata diplomat terkemuka Iran.Dia lebih lanjut menyebutkan bahwa “Di sisi lain, mereka memperluas cakupan perang melalui agresi bersama dengan Inggris terhadap Yaman. Saat ini di Eropa, semua orang berbicara tentang perlunya menghentikan perang, namun Inggris memainkan peran ganda.”Amir Abdollahian menambahkan bahwa pembicaraan Washington untuk mengurangi intensitas perang Gaza, bukan menghentikannya, adalah sebuah “kesalahan dan perilaku jahat yang berarti memberikan lampu hijau kepada Netanyahu” untuk melanjutkan agresi brutalnya yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.“Saya mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Inggris bahwa agresi gabungan Inggris-Amerika terhadap Yaman adalah kesalahan strategis yang Anda lakukan,” katanya. Yaman telah "membuktikan bahwa mereka tidak meremehkan pihak mana pun mengenai keamanan tanah mereka. Mereka telah mampu menyampaikan pesan ini dan dengan jelas memperingatkan bahwa kapal-kapal yang membawa kargo militer ke 'Israel' akan dihentikan."Menteri luar negeri Iran juga menunjuk pada dukungan teguh pemerintah AS kepada Zionis “Israel” dalam perang brutalnya di wilayah Palestina yang terkepung dan pasokan senjata dan logistik yang terus berlanjut ke entitas pendudukan.“Informasi kami menunjukkan bahwa proses pengiriman senjata dari seluruh pangkalan Amerika di kawasan dan kapal perangnya ke Tel Aviv terus berlanjut,” katanya, seraya menambahkan, “Negara-negara Islam tidak boleh diubah menjadi tempat untuk memasok senjata ke Israel."Mengecam kemunafikan AS dalam menangani perang Gaza, Amir Abdollahian mengatakan, “Semua orang setuju bahwa jika Amerika Serikat menghentikan dukungan militernya terhadap entitas pendudukan, Netanyahu tidak akan dapat melanjutkan perang melawan Gaza bahkan selama satu jam.”Diplomat terkemuka Iran juga menekankan bahwa “Israel” tidak mencapai tujuan apa pun yang dinyatakan dalam perang di Gaza, termasuk penghapusan gerakan perlawanan Palestina Hamas, perlucutan senjata kelompok tersebut dan penangkapan pemimpinnya yang berbasis di Gaza, Yahya Sinwar.“Gerakan perlawanan Lebanon dan Palestina berada dalam kondisi terbaiknya meskipun menghadapi semua tantangan dan kesulitan, dan mereka memiliki sumber daya material dan manusia serta kemampuan yang diperlukan untuk terus bertahan dalam perang yang lebih lama dibandingkan apa yang kita lihat sejauh ini,” kata Amir Abdollahian.Memuji semangat dan ketabahan warga Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, ia menggarisbawahi bahwa rencana “Israel” di Rafah “tidak akan menjadi kenyataan dan pendudukan tidak akan mampu memaksa orang mengungsi ke Sinai Mesir.”Di tempat lain dalam wawancaranya, menteri luar negeri Iran mengecam kinerja PBB yang “tidak dapat diterima” mengenai situasi di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, dan mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB belum memenuhi tugasnya sehubungan dengan tindakan Amerika Serikat. penggunaan hak vetonya.“Dewan Keamanan tidak memenuhi tugasnya karena AS terus-menerus mengeksploitasi hak vetonya secara sepihak. Setiap prospek dan usulan gencatan senjata di Gaza telah ditolak oleh veto Amerika, hal ini menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan panji-panji hak asasi manusia. Bahkan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kami masih belum melihat adanya mobilisasi yang memadai dalam hal ini,” ujarnya.“Apakah UNHRC tidak ingin membentuk komite khusus yang menyampaikan fakta dan investigasi kejahatan perang, genosida, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di Gaza? Sejauh ini, kita belum menyaksikan satu pun tindakan tegas yang diambil oleh organisasi mana pun yang berada di bawah PBB.”Amir Abdollahian mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sejauh ini telah mengambil beberapa langkah baik tetapi belum mampu membantu masyarakat Gaza “dengan cara yang efektif dan nyata” melalui mekanisme PBB yang ada.“Di Dewan Hak Asasi Manusia, kami melihat dengan jelas bahwa segala sesuatu berada di bawah kendali politisi dan pembela hak asasi manusia palsu,” katanya.[IT/r]