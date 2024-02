Bagaimana Perang di Gaza Mempengaruhi Politik Dalam Negeri AS dan Inggris

War on Gaza is playing into US, UK domestic politics

IslamTimes - Pemilihan presiden AS yang akan segera dilaksanakan menghadapi kemunduran sementara parlemen Inggris menghadapi kesenjangan yang semakin dalam dalam pengambilan kebijakan.

Memang benar, keadaan telah berubah. Pemilihan presiden AS yang akan segera dilaksanakan menghadapi kemunduran sementara parlemen Inggris dihadapkan pada kesenjangan yang semakin dalam dalam pengambilan kebijakan – semua disebabkan oleh perang Zionis "Israel" terhadap Gaza dan kegagalan negara-negara Barat untuk mengatasinya dengan baik.Mengenai Amerika Serikat, dan menurut laporan The New York Times, kasus ini telah terbukti melalui putaran terakhir pemungutan suara yang dilakukan Presiden AS Joe Biden di negara bagian Michigan yang menentukan nasibnya. Baik Biden maupun calon terdepan dari Partai Republik Donald Trump memenangkan pemilihan pendahuluan di negara bagian tersebut dengan kandidat dari Partai Republik Nikki Haley berada di belakang.Namun, gerakan "tanpa komitmen" melawan Biden di negara bagian tersebut memperkuat sentimen anti-Biden di antara banyak orang, terutama mereka yang suaranya untuk gencatan senjata dibungkam, dan karena gerakan tersebut kemungkinan akan menyebar ke negara bagian lain seperti Minnesota minggu depan dan Washington minggu berikutnya oleh penyelenggaranya - Listen for Michigan.Dengan penghitungan suara terbanyak pada Rabu pagi, 13% pemilih utama telah memilih "tidak berkomitmen", yaitu lebih dari 100.000 orang di Michigan yang berupaya untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap Presiden.Asma Mohammed, seorang aktivis progresif yang merupakan salah satu pemimpin kelompok baru bernama Uncommit Minnesota, berkata, "Ini adalah satu-satunya pilihan yang kita miliki untuk menerapkan demokrasi saat ini," dan menambahkan, "Kami menentang kepresidenan Trump, dan kami juga menentang kepresidenan Trump. ingin Biden menjadi lebih baik. Jika itu berarti mendorongnya hingga batas kemampuannya, itulah yang diperlukan."Biden tidak hanya kalah di antara warga pekerja biasa, namun suara mahasiswa terbukti memainkan peran yang lebih besar, karena mahasiswa di Michigan dan negara bagian lain di AS yang memiliki sentimen progresif dan anti-perang menunjukkan rasa frustrasi terhadap dukungan Biden terhadap Zionis "Israel". . Perlu dicatat dalam kasus ini bahwa Biden kehilangan suara di antara banyak pelajar di Michigan yang memilih "tidak berkomitmen".Bahkan sebelum pemilihan pendahuluan, sebuah laporan oleh Politico pekan lalu merinci bahwa beberapa anggota Partai Demokrat di Michigan khawatir bahwa kampanye Presiden Biden meremehkan ketidakpuasan di kalangan pemilih Arab Amerika dan generasi muda atas tanggapannya terhadap perang di Gaza."Saya masih terkejut bahwa mereka tidak menanggapi hal ini dengan lebih serius," kata Senator Darrin Camilleri kepada Politico. "Saya merasa tahun 2016 terulang kembali," tambahnya, merujuk pada kemenangan pemilu Donald Trump tahun itu. "Rasanya partai nasional kita tidak mendengarkan permasalahan kita di lapangan. Jika presiden tidak mengubah haluan, saya tidak akan terkejut jika Biden kehilangan jabatannya [pada bulan November]."Bahayanya menjadi semakin dekat karena Super Tuesday akan jatuh tempo pada tanggal 5 Maret ketika sebagian besar negara bagian melakukan pemungutan suara dalam pemilihan pendahuluan presiden.