IslamTimes - Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan NATO harus melawan Rusia selanjutnya jika Ukraina kalah dalam konflik saat ini, karena ia “sangat yakin”.

Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin hari ini mengungkapkan bahwa Zionis “Israel” telah membunuh lebih dari 25.000 perempuan dan anak-anak Palestina sejak 7 Oktober.Selama sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR, anggota parlemen bertanya kepada Austin tentang berapa banyak perempuan dan anak-anak yang terbunuh di Gaza dan dia menjawab, "Jumlahnya lebih dari 25.000."Menurut Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, NATO harus melawan Rusia selanjutnya jika Ukraina kalah dalam konflik saat ini, seperti yang ia yakini pada hari Kamis (29/2).Austin menyatakan di depan sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR, "Sejujurnya, saya sangat yakin bahwa NATO akan berperang dengan Rusia jika Ukraina jatuh."Andrei Kartapolov, ketua Komite Pertahanan Duma Negara, menanggapi pernyataan Austin dengan mengatakan kepada Sputnik bahwa NATO akan berakhir seperti Ukraina jika mereka melanjutkan strategi agresifnya.“Selama NATO diperintah oleh Amerika Serikat, nasib mereka sangat menyedihkan dan nasib Ukraina mungkin menanti mereka jika mereka melanjutkan kebijakan agresifnya,” Kartapolov memperingatkan.Amerika Serikat terlibatSebuah laporan di The Washington Post pada tanggal 22 Februari mengungkapkan bahwa 10 persen pasukan pendudukan Zionis Israel yang terbunuh sejak awal genosida Israel terhadap Gaza adalah warga negara AS, meskipun warga negara AS hanya berjumlah kurang dari 2 persen dari para pemukim di wilayah pendudukan Palestina.Laporan tersebut menambahkan bahwa 21 orang Amerika di unit IOF terbunuh di Gaza dan satu di wilayah utara yang diduduki di perbatasan dengan Lebanon dalam konfrontasi dengan harian Perlawanan Islam di Lebanon. Di al-Quds, warga Amerika lainnya yang bertugas di bawah polisi pendudukan Zionis Israel ditemukan tewas, sehingga total warga Amerika yang tewas yang bertugas di IOF berjumlah 23 orang.Tampaknya menjadi hal yang “pertama dalam sejarah AS,” pemerintahan Biden telah mengirimkan misi drone pengintai ke Gaza setidaknya sejak awal November, yang diduga “untuk pemulihan sandera oleh pasukan khusus.”Ketika drone tersebut terungkap, Jenderal AS Pat Ryder mengklaim bahwa pasukan operasi khusus dikerahkan ke Zionis "Israel" untuk memberi nasihat tentang penyelamatan tahanan dan tidak berpartisipasi dalam "pembangunan target" IOF.Tiga hari setelah tanggal 7 Oktober, Joe Biden menyatakan, “Saya telah mengarahkan tim saya untuk berbagi intelijen dan mengerahkan ahli tambahan dari seluruh pemerintahan Amerika Serikat untuk berkonsultasi dan memberi nasihat kepada rekan-rekan Israel mengenai upaya pemulihan sandera.”Namun, beberapa minggu kemudian, pada tanggal 21 November, Angkatan Udara AS mengirimkan pedoman penempatan perwira, termasuk perwira intelijen, yang menuju ke wilayah pendudukan Palestina. Para ahli menyatakan bahwa tim yang menargetkan petugas seperti ini akan membantu IOF dengan memberi mereka intelijen satelit yang digunakan untuk menargetkan warga Palestina.[IT/r]