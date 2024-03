WHO Mengkonfirmasi Bantuan Dikirim ke Rumah Sakit al-Shifa di Gaza setelah 1 Bulan

Palestinians wait for humanitarian aid on a beachfront of Gaza City

IslamTimes - Lebih dari 240 pasien di rumah sakit dibantu oleh petugas kesehatan sukarela, kata direktur WHO, seraya menambahkan bahwa jumlah kerusakan di sekitar rumah sakit “tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata”.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengumumkan pada hari Sabtu (2/3) bahwa organisasi tersebut, bekerja sama dengan mitranya, dapat mengirimkan bahan bakar dan pasokan medis ke rumah sakit al-Shifa di Gaza.Tedros melalui X memposting berita, “Setelah lebih dari sebulan, WHO dan mitranya berhasil mengakses rumah sakit Al-Shifa di Gaza utara untuk mengirimkan 19,000 liter bahan bakar; pasokan medis yang menyelamatkan nyawa untuk 150 pasien; dan perawatan untuk 50 anak yang menderita gizi buruk akut”.Setelah lebih dari sebulan, @WHO dan mitra berhasil mengakses rumah sakit Al-Shifa di #Gaza utara untuk mengirimkan 19,000 liter bahan bakar; pasokan medis yang menyelamatkan nyawa untuk 150 pasien; dan perawatan untuk 50 anak yang menderita gizi buruk akut yang parah.Lebih dari 240 pasien sedang… pic.twitter.com/H3AYTLVbUG— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 1 Maret 2024Dia mencatat bahwa lebih dari 240 pasien di rumah sakit tersebut dibantu oleh petugas kesehatan sukarela, dan menambahkan bahwa jumlah kerusakan di sekitar rumah sakit “tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata”.[IT/r]