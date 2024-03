Hari 148: Pembantaian di Jabalia, 30.320 Tewas, 71.533 Luka-luka di Gaza

Israeli aggression on Gaza

IslamTimes - Pada hari ke-148 agresi Zionis Israel ke Gaza, Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan terjadi 10 pembantaian terhadap keluarga di wilayah tersebut. Korban tragis ini mencakup 92 orang yang mati syahid dan 156 orang terluka dalam 24 jam terakhir saja.

Dalam 24 jam terakhir, pasukan pendudukan Zionis Israel melakukan 10 pembantaian yang menewaskan 92 warga Palestina dan melukai 156 lainnya.Yang memperburuk kehancuran adalah beberapa korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalan raya, sementara pendudukan Zionis Israel menghalangi kedatangan ambulans dan tim pertahanan sipil.Dampak keseluruhan dari agresi Zionis Israel kini telah melonjak menjadi total 30.320 orang yang mati syahid dan 71.533 orang terluka sejak tanggal 7 Oktober tahun sebelumnya. Situasinya tetap mengerikan karena Gaza terus menghadapi tantangan di tengah konflik yang sedang berlangsung.Pendudukan Zionis Israel, menurut koresponden Al Mayadeen di Gaza, menewaskan 20 warga Palestina dan melukai puluhan lainnya ketika pasukan pendudukan Israel menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal di sebelah barat Kamp Jabalia di Jalur Gaza utara.Koresponden juga melaporkan adanya cedera di antara sekelompok petani di utara Beit Hanoun, utara Gaza setelah mereka menjadi sasaran IOF.Selain itu, koresponden kami mengindikasikan bahwa drone Zionis Israel menargetkan mobil sipil di sekitar Asosiasi Al-Salah di Rafah, mengakibatkan beberapa orang terluka, dan yang terluka diangkut ke Rumah Sakit Khusus Al-Kuwait.Beberapa media menuntut perlindungan jurnalis di GazaLebih dari 30 organisasi berita telah menandatangani surat terbuka yang menyatakan solidaritas dengan jurnalis yang bekerja di Gaza dan menuntut keselamatan dan kebebasan mereka untuk melaporkan.Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) mengoordinasikan surat tersebut, yang ditandatangani oleh kantor berita global AFP, AP, dan Reuters, serta publikasi media terkemuka seperti The Guardian, The New York Times, BBC News, dan media lainnya.Surat tersebut menjelaskan bahwa jurnalis dan pekerja media di Gaza selama hampir 5 bulan telah “sangat banyak” menjadi sumber utama pemberitaan di Palestina yang diduduki dan telah beroperasi dalam “kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya”.CPJ melaporkan bahwa setidaknya 89 jurnalis dan pekerja media di Gaza telah dibunuh selama perang di Gaza.[IT/r]