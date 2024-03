Hamas Mengusulkan Rusia sebagai Mediator Utama dalam Genosida di Gaza

Palestinian wounded in an Israeli strike

IslamTimes - Wakil kepala biro politik Hamas Moussa Abu Marzouk mencatat bahwa gerakan tersebut siap untuk melakukan pembebasan tawanan dan daftar tawanan, tetapi dengan syarat gencatan senjata yang lengkap dan segera diterapkan.

Selama wawancara dengan Sputnik, wakil kepala biro politik Hamas Moussa Abu Marzouk menyatakan bahwa Perlawanan Palestina menyarankan agar Rusia terlibat dalam menyelesaikan perang di Gaza untuk mengimbangi AS dan Zionis “Israel”.“Kami ingin Rusia menjadi aktor utama dalam mengimbangi AS dan Zionis Israel. Kami menyerukan hal ini dan kami mengusulkan agar Rusia didukung oleh sejumlah negara yang mendukungnya dalam hal ini. Dan kami akan berusaha mencapai tujuan ini untuk menemukan keseimbangan dalam masalah ini," kata Marzouk.Dia mencatat bahwa Hamas siap untuk melakukan upaya pembebasan para tawanan dan daftar para tawanan, namun dengan syarat gencatan senjata yang menyeluruh dan segera dilaksanakan.Menurut Marzouk, tidak ada kesepakatan mengenai gencatan senjata yang tercapai dan Hamas kehilangan kepercayaan terhadap keterlibatan otoritas Zionis Israel dalam kasus tersebut.Hal ini terjadi ketika pertemuan antar-Palestina selama tiga hari, yang diprakarsai oleh Rusia untuk memfasilitasi konsensus di antara berbagai faksi Palestina mengenai genosida di Jalur Gaza, dimulai pada hari Kamis.Dalam pernyataannya, faksi-faksi tersebut sepakat untuk melanjutkan diskusi yang sedang berlangsung untuk mencapai persatuan nasional, dan menekankan bahwa tujuan mereka adalah untuk mengatasi penghentian blokade Zionis Israel di Jalur Gaza dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.Lebih jauh lagi, faksi-faksi tersebut mencapai konsensus mengenai perlunya memaksa Zionis “Israel” untuk menarik pasukannya dari daerah kantong tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pernyataan tersebut.Rusia berusaha menerapkan gencatan senjata pada bulan Oktober, ketika perang di Gaza pertama kali dimulai dan sebelum terjadi pertumpahan darah, namun resolusi Rusia diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB.[IT/r]