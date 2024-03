Penerjunan Udara AS: Normal di Lingkungan yang 'Bermusuhan', Bukan di Wilayah yang Diduduki Sekutu

Airdrops of humanitarian aid to Gaza, necessary

IslamTimes - Para kritikus percaya bahwa penerjunan bantuan dari udara AS di Gaza adalah tanda kelemahan besar yang menunjukkan betapa negara tersebut tidak mau melawan kekejaman Zionis Israel.

Pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza mungkin tidak diperlukan jika tekanan terhadap pendudukan Zionis Israel efektif, Patrick Wintour dari The Guardian melaporkan.Presiden AS Joe Biden pada hari Jumat (29/2) mengumumkan rencana untuk melakukan pengiriman makanan dan pasokan pertama ke Gaza, sehari setelah pembantaian jalanan di al-Rasheed yang dilakukan pendudukan Zionis Israel, yang mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 115 martir Palestina.Puluhan orang lainnya terluka dalam serangan hari Kamis (28/2) yang menargetkan warga sipil Palestina yang sedang mengantri untuk menerima paket bantuan di Jalur Gaza utara, kata sumber lapangan dari Perlawanan Palestina kepada Al Mayadeen.Setidaknya 100 warga #Palestina tewas dalam pembantaian yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel di Jalan al-Rashid, di sebelah barat Kota #Gaza ketika warga sipil yang kelaparan sedang mengantri untuk menerima bantuan yang sangat dibutuhkan dari konvoi.Pesawat kargo C-130 militer AS pada hari Sabtu (2/3) menjatuhkan makanan ke dalam palet di atas Gaza, yang merupakan pengiriman bantuan kemanusiaan pertama Amerika ke wilayah kantong Palestina, kata tiga pejabat AS.Tiga pesawat dari Air Forces Central menjatuhkan 66 bungkusan berisi sekitar 38.000 makanan ke Gaza pada pukul 8:30 pagi EST, menurut dua pejabat, yang berbicara tanpa menyebut nama sebelum pengumuman publik.Tiga pesawat C-130 mengangkut lebih dari 35.000 makanan ke wilayah berpenduduk 2,3 juta jiwa yang digambarkan oleh #UnitedNations sebagai wilayah yang berada di ambang kelaparan. Warga Palestina berbagi video di media sosial yang menggambarkan kotak bantuan yang dijatuhkan dari udara.Wintour menyatakan bahwa penggunaan pasokan yang dijatuhkan secara acak "tidak masuk akal" dan sangat merugikan ketika ada pilihan bagi Barat untuk memberikan pengaruh lebih besar terhadap Zionis "Israel".Kepala eksekutif Bantuan Medis untuk Palestina, Melanie Ward, menyatakan bahwa daripada menjatuhkan paket bantuan dari langit dan sebagian berakhir "di laut atau di luar Gaza", sekutu Zionis "Israel", yaitu Amerika Serikat dan Inggris, sebaiknya melakukan hal yang sama. menekan pendudukan untuk membuka “semua penyeberangan ke Gaza bagi bantuan dan pekerja bantuan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini termasuk penyeberangan 'Karni dan Erez', yang memberikan akses langsung ke utara Gaza.”Penerjunan udara menunjukkan AS tidak mau melawan Zionis 'Israel'Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB juga prihatin dengan pendistribusian bantuan begitu bantuan tiba di lapangan. Chris Doyle, direktur eksekutif Dewan Pemahaman Arab-Inggris, yakin keputusan AS untuk mengirimkan bantuan melalui udara adalah tanda "ketidakefektifan Amerika".Doyle mencatat bahwa penerjunan udara dianggap berbahaya dan tidak cukup, dan menekankan bahwa AS melakukan hal tersebut karena “tidak dapat membujuk Zionis Israel untuk mengizinkan bantuan ke Gaza melalui darat dan truk. Ini adalah tanda kelemahan utama dan menunjukkan bahwa AS tidak bersedia berdiri melawan Zionis Israel.”[IT/r]