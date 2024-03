Medvedev: Biden adalah Tipe Idiot yang Langka

Former Russian leader Dmitry Medvedev

IslamTimes - Mantan pemimpin Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa kesalahan baru-baru ini yang dilakukan Presiden AS Joe Biden dengan mencampuradukkan Ukraina dan Timur Tengah menyimpulkan kondisi mentalnya yang buruk.

Kekeliruan Biden muncul dalam sebuah wawancara dengan MSNBC pada hari Sabtu (9/3), ketika ia membahas agresi militer Zionis “Israel” di Gaza dengan tuan rumah Jonathan Capehart. Pemimpin AS tersebut mengatakan “Yerusalem” Barat tidak boleh mengulangi kesalahan yang dilakukan Washington setelah serangan “teroris” pada bulan September 2001.“Amerika melakukan kesalahan. Kami mengejar Osama bin Laden sampai kami mendapatkannya, tapi kami seharusnya tidak pergi ke Ukraina,” kata Biden. Dia kemudian mengoreksi dirinya sendiri, dengan mengatakan bahwa yang dia maksud adalah “semua hal di Irak dan Afghanistan,” mengacu pada invasi dan pendudukan AS di dua negara Timur Tengah tersebut. Kebingungan tempat dan orang, telah menjadi isu berulang bagi presiden berusia 81 tahun itu.Medvedev, yang menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, memposting klip pendek kesalahan tersebut pada hari Minggu (10/3) di media sosial, dan menambahkan: “Orang idiot yang langka.”“Dia tidak mencampuradukkannya. Dia tidak bisa lagi menyimpan sendiri apa yang dipahami semua orang – AS telah mempermalukan dirinya sendiri dengan cara yang paling berdarah dengan seluruh proyek Ukraina,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.[IT/r]