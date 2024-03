Tantangan Pembangkangan Netanyahu, Memperlihatkan Kekuatan AS di bawah Biden

Bibi in gathering of US Hews leaders

IslamTimes - Penolakan Netanyahu adalah masalah besar bagi Presiden AS, terutama karena generasi muda Amerika semakin pro-Palestina dan menentang cara Biden menangani perang di Gaza.

Presiden AS Joe Biden selama ini diduga bersikap baik hati dengan meminta Zionis "Israel" berbaik hati dan meningkatkan aliran bantuan makanan ke Gaza ketika Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengutip laporan bahwa ancaman kelaparan kini dihadapi “100 % dari populasi Gaza." Sekarang, tidak ada lagi "Mr. Nice Guy," kata The Guardian.David Miliband dari Komite Penyelamatan Internasional mengatakan minggu ini bahwa masih ada “serangkaian hambatan, blokade, pembatasan… pada truk yang membawa bantuan kemanusiaan paling dasar,” dan mencatat bahwa larangan Zionis “Israel” terhadap barang-barang “penggunaan ganda” berarti bahwa hanya sedikit gunting untuk klinik dapat membuat seluruh truk bantuan kembali.Penolakan Netanyahu merupakan masalah besar bagi Biden, terutama karena tahun ini bisa berakibat pada terpilihnya kembali Netanyahu sebagai Presiden dan karena semakin banyak generasi muda Amerika yang menjadi pro-Palestina dan menentang cara Biden menangani perang di Gaza. Hal ini terutama terlihat di negara bagian Michigan yang menjadi medan pertempuran.Ahli strategi veteran dari Partai Republik, Mike Murphy mengatakan kepada penulis The Guardian, Jonathan Freedland di podcast Unholy: “Jika pemilu diadakan besok, saya pikir Biden akan kehilangan Michigan... ini adalah titik yang menyakitkan.”Sudah jelas bahwa seorang presiden AS sudah cukup untuk membuat perdana menteri Israel mengubah haluan, seperti pesan dari Dwight Eisenhower yang mengakhiri Perang Suez tahun 1956, satu panggilan telepon dari Ronald Reagan yang mengakhiri pemboman Israel di Beirut pada tahun 1982, dan satu panggilan telepon dari Ronald Reagan yang mengakhiri pemboman Israel di Beirut pada tahun 1982, dan George HW Bush mendorong perdana menteri Partai Likud untuk menghadiri "konferensi perdamaian" di Madrid dengan mengancam akan menahan jaminan pinjaman sebesar $10 miliar.Meskipun Biden telah berulang kali menyatakan ketidakpuasannya, Netanyahu tidak peduli, dan hal ini membuat aura hegemonik AS tampak seperti tidak ada apa-apanya.[IT/r]