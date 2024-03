Pejabat AS Menuduh IOF Melakukan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Palestina

Palestinian women mourn realtives killed during an Israeli bombardment of Najjar Hospital in Rafah

IslamTimes - Seorang jenderal Zionis Israel menyebut tuduhan tersebut "tidak sesuai dengan kenyataan", meskipun pejabat AS tersebut mengutip bukti-bukti dari PBB yang disampaikan kepada pemerintah Zionis Israel.

Dalam sebuah wawancara untuk 103FM, Jenderal Zionis Israel Amir Avivi mengenang bagaimana dalam pertemuan dengan pejabat Departemen Luar Negeri yang bertanggung jawab atas portofolio Zionis Israel-Palestina, pejabat AS tersebut menuduh IOF "secara sistematis" melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Palestina, The Jerusalem Post melaporkan.Aviv menjelaskan bahwa dia "terguncang" selama pertemuan tersebut, dengan alasan bahwa selama diskusi santai mengenai situasi tersebut, pihak resmi "tiba-tiba" menuduh IOF "secara sistematis melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan Palestina."Jenderal tersebut menjelaskan bahwa dia yakin tuduhan tersebut "tidak sesuai dengan kenyataan", meskipun pejabat AS tersebut mengutip bukti dari PBB yang disampaikan kepada pemerintah Zionis Israel.Dia menantang pejabat tersebut untuk bertanya-tanya bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi tanpa media memberitakannya. Ia juga mengatakan kepada istrinya bahwa ia menginginkan "kesadaran yang lebih besar" mengenai apa yang terjadi di Departemen Luar Negeri AS, dan menambahkan bahwa ia merasa bahwa Amerika "tidak berbicara dengan kami dan tidak menyampaikan informasi apa pun."Ketika ditanya selama wawancara apakah posisi resmi AS adalah bahwa pasukan pendudukan Zionis Israel terlibat dalam kekerasan seksual terhadap warga Palestina, Avivi mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui, “setiap kata yang dia ucapkan” – dalam kapasitasnya sebagai pejabat Departemen Luar Negeri yang menahan Zionis Israel. -Portofolio Palestina - dianggap sebagai posisi resmi AS, karena, menurutnya, bagaimanapun juga, "dia adalah pejabat pemerintah. Ketika dia mengatakan, misalnya, 'Anda tidak memberikan bukti bahwa Hamas mencuri bantuan kemanusiaan dan Anda membuat kelaparan penduduk,' apa yang dia bicarakan?"Pasukan Israel memperkosa perempuan di Gaza, mengeksekusi yang lain, PBB 'terkejut'Pada bulan Februari, para ahli PBB menyuarakan keprihatinan atas “tuduhan yang dapat dipercaya” mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap perempuan dan anak perempuan Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.Menurut informasi, perempuan dan anak perempuan Palestina dieksekusi secara sewenang-wenang di Gaza bersama dengan anggota keluarga mereka, bahkan ketika melarikan diri, dan, setidaknya pada satu kesempatan, perempuan yang ditahan diduga dikurung di dalam kandang di tengah hujan dan dingin, tanpa makanan.Para ahli menyatakan bahwa mereka “sangat tertekan” dengan laporan mengenai perempuan dan anak perempuan yang ditahan yang menjadi sasaran berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti ditelanjangi dan digeledah oleh petugas militer laki-laki Zionis Israel.Setidaknya dua tahanan perempuan Palestina diperkosa, sementara yang lain dilaporkan diancam akan diperkosa dan dianiaya secara seksual.Para ahli menyatakan keprihatinan bahwa sejumlah perempuan dan anak-anak Palestina, termasuk anak perempuan, dilaporkan hilang setelah kontak dengan pendudukan Zionis Israel di Gaza.“Ada laporan yang meresahkan mengenai setidaknya satu bayi perempuan yang dipindahkan secara paksa oleh tentara Zionis Israel ke 'Israel', dan tentang anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya, yang keberadaannya masih belum diketahui,” kata para ahli.[IT/r]