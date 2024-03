Video IOF Semakin Memperkeruh Klaim Kekerasan Seksual Israel 

Palestinians drive a captured Israeli military vehicle in Gaza City

IslamTimes - Sebuah video baru muncul yang bertentangan dengan narasi petugas medis pendudukan Zionis Israel yang mengklaim bahwa dua remaja yang terbunuh pada tanggal 7 Oktober mengalami pelecehan seksual, The New York Times melaporkan.

Kisah petugas medis yang banyak ditampilkan dalam siaran berita asing yang menggambarkan kekerasan seksual terus dibantah bahkan oleh orang Zionis Israel sendiri.Paramedis anonim dari unit komando Zionis Israel adalah salah satu dari ratusan orang yang diinterogasi untuk artikel The New York Times tanggal 28 Desember tentang pelecehan seksual pada tanggal 7 Oktober. Dia mengaku telah menemukan sisa-sisa dua remaja putri yang berpakaian minim di sebuah kediaman di Kibbutz. “Be’eri’ yang diduga menunjukkan bukti kekerasan seksual.Associated Press, CNN, dan The Washington Post semuanya melaporkan pengalaman serupa, mengutip seorang paramedis IOF yang tidak disebutkan namanya.Namun, rekaman yang diambil oleh seorang anggota IOF di acara "Be'eri" pada tanggal 7 Oktober, yang diperiksa oleh anggota masyarakat pada bulan Februari dan Times bulan ini, menunjukkan 3 perempuan berpakaian lengkap tanpa tanda-tanda kekerasan seksual yang jelas.Warga menyatakan bahwa tidak ada tempat lain di "Be'eri" yang memiliki dua remaja perempuan yang meninggal, dan video tersebut menunjukkan bahwa gadis-gadis tersebut tidak menjadi sasaran kekerasan seksual.Nili Bar Sinai, anggota kibbutz yang menyelidiki laporan pelecehan seksual, menyatakan, "Cerita ini salah."BREAKING: The New York Times baru saja menerbitkan artikel yang secara definitif menyanggah kebohongan "pemerkosaan massal" mereka sendiri, mereka membiarkan Adam Sella, Anat Schwartz, dan Jeffrey Gettleman mengarangnya, dan masih secara resmi diam saja. Ini benar-benar kegilaan. Mereka mempertahankan bagian yang mereka sendiri sangkal pic.twitter.com/Tfdlt4vlXi— ☀️👀 (@zei_squirrel) 25 Maret 2024Saat dihubungi The Times, dokter tersebut menolak mengatakan apakah dia masih mendukung klaimnya.Belakangan, juru bicara militer Zionis Israel menyatakan bahwa dokter tersebut tetap berpegang pada pernyataannya tetapi mungkin salah mengingat di mana dia melihat remaja putri tersebut.Kisah petugas medis tersebut secara menonjol ditampilkan dalam siaran berita asing yang menggambarkan kekerasan seksual, dengan jelas menggambarkan rincian mengerikan yang ia lihat. Video yang dilihat oleh anggota kibbutz jelas bertentangan dengan pernyataannya.IOF mengizinkan paramedis tersebut berbicara dengan wartawan dengan syarat identitasnya tidak diungkapkan, diduga karena ia bekerja di unit elit.Versi lain dari cerita ini, khususnya dari relawan layanan darurat yang berbicara secara terbuka tentang peristiwa tersebut, membuat banyak masyarakat berpikir bahwa remaja bersaudara tersebut adalah korban pelecehan seksual.Seorang tetangga pemukim, Amir Solvy, menyatakan bahwa “sampai saat ini, kami semua mengira hal itu benar.”Bulan lalu, surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa polisi Israel mengalami kesulitan besar dalam menemukan dan menemukan pemukim Israel yang menjadi korban kekerasan seksual atau saksi dari tindakan yang diduga dilakukan oleh Perlawanan Palestina selama Operasi Banjir Al-Aqsa tanggal 7 Oktober.Awal bulan ini, Gerakan Perlawanan Islam - Hamas menolak dan sangat menyesalkan tuduhan yang dilontarkan oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pramila Patten, yang utusannya menemukan bahwa "kekerasan seksual terjadi pada 7 Oktober."Tim SRSG Patten “menemukan informasi yang jelas dan meyakinkan bahwa kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, penyiksaan seksual, perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat telah dilakukan terhadap para sandera dan memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa kekerasan tersebut mungkin terus berlanjut terhadap mereka yang masih ditahan,” menempatkan tindakan tersebut dalam konteks Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan Perlawanan, yang mengejutkan militer Israel.Namun, pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor SRSG untuk Kekerasan Seksual mengakui bahwa informasi yang dapat mereka akses bersifat "tidak langsung", dan menambahkan bahwa mereka tidak dapat mewawancarai satupun tersangka korban pelecehan seksual selama kunjungan tersebut.Misi tersebut bahkan mampu memastikan bahwa beberapa klaim kekerasan seksual di Amplop Gaza “tidak berdasar”.'Itu tidak benar': 'Be'eri' kibbutz berbicara tentang klaim pelecehan seksual pada 7 OktoberJuru bicara Kibbutz "Be'eri" juga mendiskreditkan tuduhan yang dilontarkan NYT.Dua dari tiga korban yang disebutkan dalam paparan NYT, yang menyatakan bahwa Hamas sengaja mempersenjatai kekerasan seksual selama serangan 7 Oktober, pada kenyataannya, bukanlah korban kekerasan seksual, menurut juru bicara Kibbutz.Penolakan yang dilakukan juru bicara NYT, Michal Paikin, semakin melemahkan kredibilitas NYT atas artikelnya: “'Jeritan Tanpa Kata-kata': Bagaimana Hamas Mempersenjatai Kekerasan Seksual pada 7 Oktober,” yang di dalamnya menggambarkan kisah tiga tersangka korban kekerasan seksual yang memberikan informasi biografi spesifik.Dua dari tiga perempuan dikatakan tidak menjadi korban.Juru bicara tersebut mendiskreditkan rincian yang sangat rumit dan gamblang dari paramedis Zionis Israel yang tercatat sebagai sumber tuduhan tersebut, tidak hanya dalam berita NYT tetapi juga di The Washington Post, CNN, dan media lainnya.[IT/r]