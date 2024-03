Politico: Pentagon Menawarkan untuk Mendanai ‘Pasukan Penjaga Perdamaian’ di Gaza 

US President Joe Biden and senior members of his administration

IslamTimes - Amerika Serikat telah menawarkan pendanaan kepada mitra-mitranya di Timur Tengah untuk membangun pasukan penjaga perdamaian di Gaza, yang akan mengawasi daerah kantong Palestina setelah permusuhan dengan Zionis Israel berakhir, Politico melaporkan pada hari Kamis (28/3).

Zionis Israel dilaporkan menghalangi diskusi mengenai perencanaan pascaperang di wilayah kantong PalestinaGaza telah hancur setelah lima bulan dibombardir dan dikepung Zionis Israel, dan menurut kelompok bantuan, Gaza berada di ambang kelaparan. Yerusalem Barat berupaya melenyapkan kelompok bersenjata Palestina Hamas, yang melancarkan serangan dari daerah kantong tersebut ke Zionis Israel selatan pada bulan Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera banyak orang. Lebih dari 32.600 orang telah terbunuh di Gaza sejak itu, menurut pejabat kesehatan Palestina.Meskipun masih belum jelas kapan pertempuran di Gaza akan berakhir, AS telah melibatkan mitra-mitra regionalnya untuk membahas bagaimana situasi yang mungkin terjadi “sehari setelah” perang. Washington telah menawarkan untuk membayar “pasukan penjaga perdamaian” yang tidak mencakup tentara AS dan dapat dipimpin oleh warga Palestina, empat sumber resmi, termasuk dua dari Pentagon, mengatakan kepada Politico.Negara-negara Arab menginginkan komitmen yang jelas terhadap negara Palestina sebagai bagian dari resolusi tersebut, kata outlet tersebut. Ia menambahkan bahwa Zionis Israel “enggan untuk melakukan pembicaraan ini” sampai mereka mengalahkan Hamas – sebuah tujuan yang menurut para skeptis mungkin mustahil untuk dicapai. Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah bersumpah untuk tidak mengizinkan pembentukan negara Palestina.“Zionis Israel adalah tiang utama,” kata seorang pejabat militer yang tidak mau disebutkan namanya kepada Politico. “Akan menjadi sebuah hal yang baik jika pemerintahan [AS] dan pemerintah Zionis Israel sejalan dalam hal ini, namun kenyataannya tidak demikian.”Keretakan antara Washington dan negara Yahudi semakin terlihat jelas. Awal pekan ini, AS mengizinkan resolusi yang mendesak gencatan senjata segera disahkan di Dewan Keamanan PBB. Washington abstain dalam pemungutan suara tersebut, berbeda dengan upaya sebelumnya yang memveto usulan dokumen dengan kata-kata yang sama.Sebelumnya pada bulan Maret, pemimpin Senat AS Chuck Schumer mengatakan di sidang bahwa Netanyahu “telah tersesat karena membiarkan kelangsungan politiknya lebih diutamakan daripada kepentingan terbaik Zionis Israel.” Pernyataan tersebut ditegur oleh Zionis Israel dan pimpinan Kongres dari Partai Republik, meskipun Presiden Joe Biden mengatakan sekutu utamanya telah menyampaikan “pidato yang baik.”[IT/r]