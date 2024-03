Militer AS Membuat Pesanan Multi-Miliar Dolar untuk Sistem dan Peralatan Canggih

US Military makes multi-billion dollar orders for advanced systems, equipment

IslamTimes - Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan perintah militer dalam jumlah besar senilai miliaran dolar, yang mencakup serangkaian sistem dan peralatan mutakhir. Menurut siaran pers resmi Departemen Pertahanan, pesanan tersebut mencakup peralatan khusus untuk jet tempur siluman F-35, drone pengisi bahan bakar MQ-25, rudal udara-ke-darat, dan sejumlah besar peluru.

Kontraktor pertahanan terkemuka Lockheed Martin Aeronautics telah muncul sebagai penerima manfaat utama, dengan mendapatkan dua kontrak besar untuk penyediaan peralatan khusus dan peralatan pengujian. Kontrak pertama, senilai $181 juta, diberikan oleh Angkatan Laut AS untuk pengadaan perkakas khusus dan peralatan uji khusus untuk mendukung armada F-35 Joint Strike Fighter.Seorang juru bicara Departemen Pertahanan mencatat, “Lockheed Martin Aeronautics Company, yang berbasis di Fort Worth, Texas, telah mendapatkan kontrak modifikasi senilai $181 juta untuk memasok berbagai perkakas khusus dan peralatan uji khusus yang diperlukan untuk produksi pesawat F-35.” Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Garden Grove, California, dan diharapkan selesai pada Januari 2027.Lockheed Martin Aeronautics juga mendapatkan perpanjangan kontrak kedua, senilai lebih dari $483 juta, untuk memproduksi sistem rudal udara-ke-darat yang mematikan bagi Angkatan Darat AS. Permintaan terhadap sistem rudal canggih ini meningkat pesat, terutama menyusul dukungan AS terhadap kampanye militer Zionis Israel di Gaza.Departemen Pertahanan menjelaskan, “Lockheed Martin Corporation, yang berbasis di Orlando, Florida, telah mendapatkan kontrak modifikasi senilai $483.478.740 untuk sistem rudal udara-ke-darat.” Pekerjaan tersebut akan dilakukan di Orlando, Florida, selama dua tahun, dengan perkiraan tanggal penyelesaian pada 28 Maret 2026.Yang menarik adalah kenyataan bahwa sebagian besar rudal udara-ke-darat ini akan dikirim ke sekutu strategis AS, termasuk Republik Ceko, Perancis, dan Polandia, di bawah program Penjualan Militer Luar Negeri. Langkah ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dan memperkuat komitmen Amerika Serikat untuk memperkuat hubungan pertahanannya dengan mitra utama NATO.[IT/r]