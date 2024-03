PEN Amerika Berjuang untuk 'Membersihkan Kekacauan' setelah Staf Melakukan Keributan di Gaza

Journalist Rula Jebreal attends the Women in the World Summit opening night at the David H. Koch Theater

IslamTimes - Secara anonim, para staf telah menyatakan keprihatinannya “bahwa PEN Amerika gagal memenuhi misi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam kebebasan berekspresi Palestina.”

Pengurus organisasi PEN Amerika minggu ini menerima surat dari sekelompok karyawan dan mantan karyawan sebagai protes terhadap penolakan organisasi tersebut untuk berpihak pada sikap organisasi induknya PEN International yang mendukung gencatan senjata di Gaza, seperti dilansir The Intercept.Para staf mengirimkan surat tersebut secara anonim karena takut akan pembalasan dan menyerahkan surat tambahan dari karyawan lain kepada dewan “yang mengungkapkan kekhawatiran dari sejumlah besar staf bahwa PEN Amerika gagal mematuhi misi dan nilai-nilai yang berkaitan dengan pekerjaannya dalam kebebasan berekspresi Palestina. ”Hal ini terjadi setelah 41 staf pada bulan Desember menyampaikan “kekhawatiran yang terus berlanjut mengenai kelemahan organisasi tersebut dalam melakukan pembelaan prinsip terhadap kebebasan berekspresi” dan memperingatkan bahwa keputusan CEO Suzanne Nossel untuk melakukan perjalanan “yang salah paham” ke Zionis “Israel” akan merusak kredibilitas organisasi tersebut.Surat sebelumnya menyerukan tanggapan pertama organisasi tersebut setelah tanggal 7 Oktober karena mengabaikan dan mengesampingkan penderitaan yang dialami warga Palestina oleh Zionis “Israel”.Para staf yang juga menolak undangan untuk merayakan pertemuan tahunan internasional pada pertengahan Maret adalah “penghasut” yang mengirim PEN Amerika ke dalam mode pengendalian kerusakan.Sebagai tanggapannya, organisasi tersebut secara terbuka menyerukan gencatan senjata segera dan pembebasan tawanan serta penyediaan kontribusi keuangan “substansial” sebesar $100.000 kepada Dana Darurat PEN untuk didistribusikan kepada penulis Palestina yang membutuhkan.Salah satu juru bicara PEN America mengatakan kepada The Intercept, “Seperti banyak organisasi lainnya, PEN America sedang bergulat dengan tantangan dalam menanggapi konflik kompleks yang telah memecah belah komunitas kita. Sejak awal, kami telah melakukan diskusi yang tak terhitung jumlahnya dengan staf di semua tingkatan organisasi mengenai bagaimana kami dapat memberikan kontribusi terbaik pada saat ini."“Hal ini sejalan dengan peran kami sebagai organisasi tenda besar yang membela kebebasan berekspresi dan penulis. Upaya kami dalam membela kebebasan berpendapat, oleh atau dalam membela warga Palestina, yang sebagian besar tersedia untuk umum, sangat kuat dan ekstensif. Menyiarkan beragam suara dan mencerminkan kompleksitas dalam pekerjaan kami sangat penting dalam memenuhi prinsip dan misi PEN Amerika.”Pada gilirannya, PEN Amerika menghubungi orang-orang Palestina yang terkenal untuk mengundang mereka ke panel tentang sensor suara-suara Palestina, termasuk jurnalis dan analis Rula Jebreal adalah salah satu dari mereka. Jebreal mengatakan kepada The Intercept bahwa dia bermaksud mendengarkan mereka tetapi tidak akan menjadi penutup jendela atas kesalahan mereka.“Tidak ada orang Palestina yang ingin menjadi orang Palestina. Itu menghina dan menyinggung. Kami tidak akan membereskan kekacauan Anda,” kata Jebreal kepada organisasi tersebut, sambil menambahkan, “Anda melakukan yang terbaik ketika Ukraina diserang dan sekarang jika menyangkut Palestina, seolah-olah kami tidak ada. ” merujuk pada standar ganda dalam pelaporan.Serikat pekerja PEN Amerika minggu ini menuduh manajemen organisasi tersebut menerapkan kebijakan yang mendisiplinkan staf karena terlibat dalam aktivitas politik seperti menandatangani surat yang mengkritik PEN atau menghadiri protes.“Pembatasan menyeluruh seperti ini yang dilakukan oleh organisasi kebebasan berekspresi terkemuka akan menjadi preseden yang sangat berbahaya bagi karyawan di mana pun,” kata serikat pekerja tersebut, sambil mencatat, “Sangat mengecewakan melihat Manajemen tidak menghormati hal ini secara internal, meskipun PEN telah memberikan panduan kepada organisasi lain. .”[IT/r]