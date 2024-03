Pengunjuk Rasa Pro-Palestina Mengikat Diri Mereka di Kapal Perang AS yang Menuju Gaza

Pro-Palestine American protesters gather near the USNS Harvey Milk

IslamTimes - Sekelompok pengunjuk rasa Amerika pro-Palestina merantai diri mereka ke sebuah kapal perang AS pada hari Jumat (29/3) untuk menghalangi kapal tersebut mengangkut senjata dan peralatan militer ke Israel di tengah perang genosida rezim pendudukan di Gaza.

Sekitar 800 demonstran berkumpul di pelabuhan San Francisco, tempat USNS Harvey Milk berlabuh sebelum menuju ke wilayah pendudukan Zionis Israel.Foto dan video yang diposting di media sosial menunjukkan delapan pengunjuk rasa berdiri di gang kapal, meneriakkan, “Palestina akan hidup selamanya,” sementara beberapa orang merantai diri mereka ke gang untuk menghalangi kapal mengangkut pasokan, menurut CBS News.Para pengunjuk rasa memblokir pintu masuk kapal perang AS menuju GazaSaya tidak bisa membayangkan betapa beraninya orang-orang ini ♥️ pic.twitter.com/OiTK4LntZK— Abier (@abierkhatib) 30 Maret 2024Para demonstran sebelumnya berbondong-bondong turun ke jalan-jalan di San Francisco, dan koordinator unjuk rasa, termasuk Arab Resource Organizing Center (AROC) dan Gerakan Pemuda Palestina, menyuarakan penolakan keras mereka terhadap dukungan Washington yang tak terbendung kepada Zionis Israel dengan memberikan dana kepada entitas ilegal tersebut. dan dukungan logistik selama agresi brutalnya di Gaza.Sambil memegang tanda dan spanduk untuk mendukung rakyat Palestina, para pengunjuk rasa Amerika meneriakkan “Bebaskan, Bebaskan Palestina,” dan menyerukan gencatan senjata di Gaza serta diakhirinya upaya mempersenjatai Zionis Israel yang didanai AS.“Sangat keterlaluan dan tidak dapat diterima bahwa pemerintah kami terus mendanai dan memasok militer Zionis Israel ketika mereka melakukan genosida terhadap rakyat Gaza,” kata Lara Kiswani, direktur eksekutif AROC, dalam siaran persnya.Laporan lokal mengatakan 14 pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi dalam unjuk rasa massal tersebut dan acara media yang dijadwalkan diadakan oleh mantan Ketua DPR Nancy Pelosi dibatalkan karena protes tersebut.“Mayoritas masyarakat di negara ini – dan di seluruh dunia – menentang perang Zionis Israel di Palestina,” tambah Kiswani dalam siaran persnya. “Daripada merayakan partisipasi kapal ini dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan Israel, Pelosi perlu mewakili konstituennya dan ikut menyerukan gencatan senjata segera dan permanen.”Unjuk rasa tersebut dilakukan setelah media AS melaporkan otorisasi Presiden Joe Biden atas pengiriman senjata senilai “miliaran dolar” ke Zionis Israel di tengah perang Gaza.“Presiden Biden dalam beberapa hari terakhir telah mengizinkan transfer bom dan pesawat tempur bernilai miliaran dolar ke Israel, meskipun Washington menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan serangan militer di Rafah, selatan Gaza,” The Washington Post melaporkan, mengutip pejabat Pentagon dan Departemen Luar Negeri.Surat kabar itu mengatakan kumpulan senjata baru tersebut mencakup lebih dari 1.800 bom MK84 seberat 2.000 pon dan 500 bom MK82 seberat 500 pon.Pemberian bantuan militer baru ke Israel menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dan Zionis Israel mengenai kelanjutan perang di Gaza, namun pemerintahan Biden tidak mengaitkan bantuan militer ke Israel dengan tindakan Zionis Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu,” harian AS menekankan.Israel memulai permusuhan di Gaza pada 7 Oktober setelah gerakan perlawanan Palestina Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsa terhadap entitas perampas kekuasaan sebagai pembalasan atas kekejaman rezim yang semakin intensif terhadap rakyat Palestina.Rezim juga telah memutus bahan bakar, listrik, makanan, dan air bagi lebih dari dua juta warga Palestina yang tinggal di sana.Zionis Israel telah membunuh lebih dari 32.500 warga Palestina dan melukai hampir 75.000 lainnya di Gaza sejak bulan Oktober.Menurut PBB, genosida Zionis Israel yang sedang berlangsung telah mengakibatkan 85% penduduk Gaza mengungsi, yang kini menghadapi kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.Selain itu, PBB melaporkan bahwa 60% infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur total.[IT/r]