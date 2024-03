Mahasiswa Hukum Pemerintah Harvard Mendesak Universitas untuk Melakukan Divestasi dari 'Israel'

The Harvard Law School (HLS) Student Government, urging the university to divest from any organization that supports the Israeli war on Gaza.

IslamTimes - Dua anggota dewan telah mengundurkan diri karena usulan resolusi yang diajukan oleh organisasi mahasiswa, dengan alasan mereka "sangat tidak setuju" dengan resolusi tersebut.

Mahasiswa Harvard Law School (HLS) Pemerintah telah mengeluarkan resolusi yang mendesak universitas tersebut untuk melakukan divestasi sepenuhnya dari organisasi mana pun yang mendukung perang Zionis Israel di Gaza.Keputusan tersebut mendesak Harvard Management Company (HMC), yang mengelola dana abadi sekolah sebesar $50 miliar, “untuk melakukan divestasi sepenuhnya dari produsen senjata, perusahaan, program akademik, perusahaan, dan semua lembaga lain yang membantu pendudukan Palestina yang sedang berlangsung dan genosida terhadap warga Palestina. "Pemerintahan Mahasiswa HLS menyinggung komitmen Harvard sebesar hampir $200 juta dalam bisnis yang terkait dengan pendudukan militer Zionis Israel dan pemukiman ilegal di Palestina, serta divestasi HMC sebelumnya dari apartheid Afrika Selatan dan industri tembakau pada tahun 1990.Penulis resolusi, Swap Agrawal menyatakan bahwa beberapa siswa Palestina di sekolah tersebut telah “kehilangan puluhan anggota keluarga dalam genosida yang sedang berlangsung,” dan mencatat bahwa para siswa melaporkan adanya perasaan yang kuat bahwa “perlu memberikan tekanan pada hal-hal untuk berubah.”Dia menambahkan bahwa para mahasiswa sangat prihatin bahwa uang yang disimpan dalam dana perwalian mungkin mendanai genosida ini, dan menekankan bahwa resolusi tersebut dipengaruhi oleh pernyataan Mahkamah Internasional pada bulan Januari, yang menganggap “masuk akal” bahwa Zionis “Israel” telah melanggar Konvensi Genosida.Setelah pemungutan suara resolusi yang dihadiri 12 pendukung, empat penentang, dan tiga abstain, dua anggota dewan mengundurkan diri dengan menyatakan bahwa mereka melakukannya karena "sangat tidak setuju" dengan resolusi tersebut.Juru Bicara Universitas Harvard Jason A. Newton menyatakan pada hari Jumat bahwa universitas tersebut dengan tegas “menentang seruan untuk melakukan kebijakan memboikot Israel dan institusi akademisnya,” mengutip reaksi mantan Rektor Universitas Lawrence S. Bacow terhadap dukungan Dewan Editorial Crimson pada tahun 2022 terhadap Boikot, Divestasi, dan gerakan Sanksi.Pada bulan Januari, mantan presiden Harvard, Claudine Gay, mengumumkan pengunduran dirinya di bawah tekanan Zionis Israel dan menghadapi tuduhan plagiarisme.Gay mengutuk slogan pro-Palestina "dari sungai ke laut" dan merujuk pada frasa lain yang dianggapnya "sama menyakitkan" dalam email yang ditujukan kepada komunitas universitas.Mahasiswa pro-Palestina telah menyatakan keprihatinannya atas strategi donor pro-Israel yang secara hukum menargetkan organisasi seperti Students for Justice in Palestine (SJP) dan Jewish Voice for Peace.Salah satu contohnya adalah miliarder Alumni Harvard, Bill Ackman, yang mempunyai pengaruh untuk menekan suara-suara pro-Palestina, memimpin tindakan keras terhadap kelompok-kelompok pro-Palestina di kampus, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai kebebasan berpendapat dan aktivisme.Rencana tersebut mencakup pemanfaatan perangkat hukum, mengajukan tuntutan hukum terhadap individu dan kelompok pro-Palestina, mempublikasikan nama mereka yang berdampak pada pekerjaan mereka, dan menghalangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan di AS.[IT/r]