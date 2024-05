Trump: Biden ‘Dikelilingi oleh Kaum Fasis’ di Ruang Oval 

Donald Trump speaks at a campaign rally in New Jersey

IslamTimes - Gedung Putih telah disusupi oleh “musuh dari dalam,” klaim mantan Presiden AS Donald Trump dalam pidato kampanyenya, sambil mengecam Joe Biden yang “bengkok”.

Presiden petahana AS “hanya pandai berbuat curang dalam pemilu,” kata penantangnya dari Partai Republik kepada para pendukungnya“Joe lemah. Dia hanya pandai berbuat curang dalam pemilu – tapi itu bukan dia, dia dikelilingi oleh kaum fasis di sekitar Ruang Oval,” kata Trump kepada kerumunan pendukungnya di Wildwood, New Jersey, pada hari Sabtu (11/5).”Partai Demokrat menjadi radikal. Mereka menjadi radikal kiri dan mereka akan kehilangan negara kita,” prediksinya.Tanpa menyebut nama, Trump mengatakan “musuh dari dalam” pemerintahannya lebih berbahaya bagi Amerika dibandingkan musuh asing.“Rusia dan China bisa kita tangani, namun orang-orang gila di dalam pemerintahan kita akan menghancurkan negara kita dan mungkin mereka ingin melakukannya,” klaimnya.Label “fasis” juga telah digunakan oleh para pendukung Biden yang terkenal untuk menentang Trump, dan beberapa anggota Partai Demokrat berpendapat bahwa jika ia kembali ke Gedung Putih, ia dapat mendorong negara tersebut menuju kediktatoran.Hillary Clinton, lawan Trump pada pemilihan presiden tahun 2016, mengklaim dalam program The View tahun lalu bahwa mantan saingannya tersebut menunjukkan kecenderungan “diktator”, dan menyatakan bahwa Adolf Hitler “terpilih” sebelum mentransformasi Jerman.“Trump memberi tahu kita apa yang ingin dia lakukan. Pegang dia pada kata-katanya. Pria tersebut bermaksud menjebloskan orang-orang yang tidak sependapat dengannya ke dalam penjara, menutup saluran pers yang sah, dan melakukan apa yang dia bisa untuk benar-benar melemahkan supremasi hukum dan nilai-nilai negara kita,” katanya.Kampanye Trump di New Jersey menjadi perubahan bagi Trump, yang telah menghabiskan sebagian besar waktunya menghadiri sidang pengadilan di New York, dengan tuduhan menggunakan dana kampanye untuk membayar uang tutup mulut kepada mantan aktris porno Stormy Daniels. Partai Republik ini menghadapi lusinan dakwaan dalam empat kasus pidana terpisah terhadapnya.Dia mengatakan kepada para pendukungnya bahwa “Demokrat kiri radikal, Komunis Marxis, dan fasis” berada di balik dakwaan tersebut, dan menyebut kasus uang tutup mulut di New York sebagai “persidangan Biden.”Trump telah berulang kali mengklaim bahwa pemilu tahun 2020 telah “dicuri.” Salah satu kasus yang menjeratnya berkaitan dengan dugaan upayanya untuk menumbangkan pemilu. Sidang saat ini ditunda sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung mengenai apakah mantan presiden tersebut kebal terhadap tuntutan.[IT/r]