Keluarga Militer AS Meminta Biden untuk 'Bertahan' di Rafah

IslamTimes - Joe Biden didesak oleh keluarga militer untuk tetap teguh pada keyakinannya mengenai invasi Zionis “Israel” ke Rafah dan kemudian menghindari kerugian yang menimpa pasukan AS di wilayah tersebut.

Meskipun AS tidak memiliki “pasukan darat” di Gaza, keselamatan dan kesejahteraan pasukan AS masih terkena dampak langsung dari invasi Rafah, menurut surat Sarah Streyder yang diterbitkan ulang di Responsible Statecraft.Sebagai istri seorang anggota militer, Streyder adalah direktur eksekutif Inisiatif Keluarga Aman, dan, dalam suratnya, ia memohon kepada Joe Biden untuk "bertahan pada pendirian Anda mengenai Rafah dan menuntut diakhirinya serangan Zionis Israel saat ini di sana."Dia ingat bagaimana Biden sebelumnya menyebut invasi ke Rafah sebagai “garis merah”, mengutip kelegaan yang dia dan keluarga militer AS lainnya rasakan saat itu. Selain itu, ia menunjukkan dampak buruk dari serangan semacam itu, yang telah ditekankan oleh beberapa organisasi hak asasi manusia.Biden diberitahu bahwa sekarang saatnya untuk “berdiri teguh” pada keyakinannya ketika pendudukan terus melakukan agresi terhadap Jalur Gaza selama 220 hari berturut-turut, melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan meningkatkan operasi mematikannya di Rafah.Streyder mencatat bahwa dia "bergidik" ketika memikirkan tentang apa yang akan terjadi.Meskipun dia mencatat bahwa keluarga militer mendukung serangan awal Zionis “Israel” di Gaza, dia melaporkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, banyak yang menjadi “terkejut” dengan perilaku Benjamin Netanyahu dalam perang tersebut, yang telah menewaskan lebih dari 35.000 warga Palestina dan memicu spiral pembalasan di seluruh wilayah.Surat tersebut mendesak Biden untuk menerapkan beberapa “konsekuensi yang berarti” terhadap pendudukan karena terus menerus melewati “garis merah” yang diusulkan oleh Biden dan mempertanyakan kemungkinan bahwa pasukan AS kini akan berada dalam bahaya yang lebih besar di wilayah tersebut.Selain itu, Biden juga ditanyai mengenai bagaimana pasukan AS diharapkan untuk "membela sekutu" ketika sekutu tersebut "secara kredibel dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia oleh organisasi kemanusiaan internasional?"Streyder menyatakan bahwa "sejarah kini terancam terulang kembali" seperti yang terjadi setelah serangan 11 September 2001, yang menyebabkan kesalahan kebijakan luar negeri yang membawa bencana dari AS, dan diakhiri dengan mendesak Biden untuk tetap jujur pada kecamannya atas serangan Rafah dan menyerukan gencatan senjata.Orang tua pasukan Zionis Israel mendesak 'Israel' untuk menghentikan 'perangkap maut' serangan RafahOrang tua dari lebih dari 900 tentara pendudukan Israel yang ditempatkan di Gaza telah menandatangani pernyataan yang mendesak pasukan pendudukan Zionis Israel (IOF) untuk menghentikan serangan di Rafah, dan menyebutnya sebagai “perangkap mematikan” bagi anak-anak mereka.Surat tersebut, yang ditujukan kepada Yoav Gallant dan kepala staf IOF Herzi Halevi, mengklaim bahwa "siapa pun yang berakal sehat" dapat melihat bukti bahwa peringatan berbulan-bulan berarti kekuatan di "pihak lain" secara aktif bersiap untuk menyerang anak-anak mereka.“Putra-putra kami kelelahan secara fisik dan mental,” isi surat itu secara rinci, dengan menyebutkan bahwa ini adalah “kecerobohan.”Seorang ibu mengungkapkan kekhawatirannya kepada The Guardian karena, menurutnya, “Rafah adalah jebakan maut.” Ia juga menyatakan bahwa Hamas “dengan cepat mendapatkan kembali kendali” atas wilayah di mana IOF menarik diri, dan menambahkan bahwa pada bulan-bulan pertama perang, “ kami mendukung seluruh operasi. Tidak ada pilihan lain selain melawan dan menyingkirkan Hamas di Gaza. Namun dalam beberapa bulan terakhir, kami memahami tidak ada rencana yang jelas.”Seorang ibu lain menyatakan bahwa dia "ketakutan" ketika putranya mengungkapkan bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Rafah, dengan alasan bahwa memasuki Rafah "tidak membenarkan" penghapusan Hamas.[IT/r]