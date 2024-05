Sayyid Nasrallah Peringatkan Netanyahu: “Anda Harus Mengharapkan Kejutan Dari Perlawanan Kami!”

Hezbollah Secretary General His Eminence Sayyed Hassan Nasrallah delivered a speech on Friday, May 24, 2024

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah menyampaikan pidato pada hari Jumat, 24 Mei 2024, untuk memperingati kesyahidan Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian dan saudara-saudaranya.

Di awal pidatonya, Sayyid Nasrallah menjelaskan mengapa perayaan Hari Perlawanan dan Pembebasan dibatalkan, dengan mengatakan, “Kami membatalkan semua perayaan Hari Perlawanan dan Pembebasan karena kami sedang menjalani masa berkabung”.Kemudian, pemimpin Perlawanan mengucapkan selamat kepada rakyat Lebanon pada peringatan Hari Perlawanan dan Pembebasan, yang memperingati penarikan diri entitas Zionis “Israel” dari Lebanon Selatan secara memalukan.Dia menyampaikan belasungkawa atas kesyahidan presiden Iran dan para sahabatnya. Dia menggambarkan kekalahan tersebut sebagai “pukulan signifikan terhadap kelompok perlawanan”.Dalam sambutannya, Sayyid Nasrallah menekankan pentingnya menghadirkan para syuhada sebagai teladan bagi generasi muda. Ia secara khusus menyoroti Sayyid Raisi sebagai sosok teladan yang patut ditiru.Sekjen mengatakan, “Memperkenalkan para martir kita sebagai teladan yang harus diikuti oleh generasi muda adalah suatu keharusan. Sayyid Raisi adalah contoh yang harus kita ikuti”.Lebih lanjut, Sayyid Hasan menjelaskan tanggung jawab penting Sayyid Raisi, khususnya pengelolaan tempat suci Imam Ridha [AS]. Peran tersebut, katanya, menganugerahkan gelar kepada Raisi yang mencerminkan besarnya tanggung jawab yang diembannya.“Syahid Raisi memperoleh gelar yang kita dengar beberapa hari terakhir, 'hamba Imam Ridha [AS]', karena tanggung jawab mengelola Tempat Suci Imam Ridha [AS] adalah tanggung jawab yang sangat besar,” kata Sayyed Nasrallah. .Selain itu, Sekretaris Jenderal Hizbullah memuji masa jabatan Sayyid Raisi di Makam Imam Ridha [AS], menyoroti perubahan positif dan reformasi yang ia perkenalkan selama kepemimpinannya.Sayyid Nasrallah mengakui kontribusi mendiang Presiden Iran sebagai kepala peradilan Iran, dan memuji upayanya dalam mereformasi sistem hukum negara tersebut dengan mengatakan, "Sebagai kepala peradilan, Sayyid Raisi mereformasi sistem peradilan negara."Juga dalam pidatonya, Sekjen Hizbullah menyoroti dedikasi Presiden Raisi yang tak kenal lelah terhadap tugasnya dengan menjelaskan, "Sebagai presiden Republik Islam, Sayyid Raisi tidak memiliki hari libur. Dia berpindah dari satu provinsi ke provinsi lain, berjalan di antara orang-orang untuk menyelesaikan masalah mereka” .Selain itu, Sayyid Nasrallah memuji keberanian luar biasa Presiden Raisi dalam menghadapi arogansi dan kemunafikan. Kesetiaan Sayyid Raisi yang tak tergoyahkan kepada Pemimpin Revolusi Islam Imam Sayyid Ali Khamenei semakin menunjukkan kerendahan hati dan dedikasinya terhadap keyakinannya.“Dia bangga menjadi prajurit Imam Khamenei,” tegas Pemimpin Perlawanan.Selain itu, Sayyid Nasrallah memuji “Sayyid Raisi bekerja tanpa kenal lelah untuk melayani rakyat Iran dan melawan sanksi kejam terhadap negaranya.”Dia lebih lanjut mengklarifikasi bahwa kepresidenan Sayyid Raisi menunjukkan kemajuan signifikan dalam meningkatkan perekonomian Iran dan mengambil kembali aset-aset yang diblokir, khususnya di sektor perumahan.Lebih lanjut, Sayyid Nasrallah mengakui ketangguhan Iran dalam menghadapi tantangan sejak Revolusi Islam tahun 1979.“Pemerintahan Sayyid Raisi mengambil langkah positif di sektor perumahan Iran. Dia berhasil mengambil kembali aset-aset Tehiran yang diblokir.”Meskipun ada tekanan dari luar, Iran di bawah kepemimpinan Sayyid Raisi tetap teguh mendukung gerakan perlawanan di seluruh kawasan “secara jelas dan terbuka”, kata Sekretaris Jenderal.Lebih lanjut, Sayyid Nasrallah memuji sikap tegas Sayyid Raisi dalam mendukung gerakan hak dan perlawanan Palestina. “Sang martir, Sayyid Raisi, mempunyai keyakinan yang besar terhadap Perjuangan Palestina dan gerakan perlawanan. Dia mempunyai permusuhan yang kuat terhadap Zionis,” katanya, menunjukkan komitmen teguh mendiang Presiden Iran terhadap keadilan dan solidaritas dengan kaum tertindas.Beralih ke pencapaian kebijakan luar negeri, Ketua Perlawanan menyoroti keberhasilan diplomatik Iran selama masa kepresidenan Sayyid Raisi, khususnya di bawah Menteri Luar Negeri Hossein Amir Abdollahian.“Diplomasi Iran mencapai prestasi besar ketika Dr. Hossein Amir Abdollahian menjabat sebagai Menlu,” Sayyid Nasrallah menjelaskan, seraya menambahkan bahwa, “kebijakan luar negeri Iran terfokus pada pandangan ke arah Timur dan tidak menghalangi Barat pada masa kepresidenan Sayyid Raisi”.Sayyid Hasan Nasrullah mengatakan poros Iran ke arah Timur dan keterlibatannya dengan organisasi internasional seperti SCO dan BRICS mencerminkan perubahan strategis dalam prioritas diplomatik.Selain itu, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi dukungan teguh Presiden Raisi terhadap gerakan perlawanan di wilayah tersebut.“Karakteristik hebat yang dimiliki oleh Sayyid Raisi dan Menlu Amir Abdollahian adalah kerendahan hati mereka,” menurut Sekjen Hizbullah yang merupakan ciri khas yang selaras dengan rakyat Iran.Selain itu, Sayyid Nasrallah memuji banyaknya orang yang hadir pada pemakaman Presiden Raisi dan para sahabatnya, yang mengirimkan pesan kesetiaan yang kuat kepada para pemimpin dan solidaritas dengan visi mereka, dengan menekankan bahwa “Pemakaman sejuta Presiden Raisi dan para sahabatnya adalah pemakaman terbesar ketiga. dalam sejarah manusia”.Sayyid Nasrullah memuji pidato Raisi yang berapi-api di KTT OKI untuk mendukung Palestina ketika “dia berbicara tentang memuji dan mencium tangan Hamas dan pejuang perlawanan di Gaza” bahwa hal itu “. Dukungan berani Raisi terhadap pejuang Hamas dan Gaza menunjukkan komitmen teguh Iran terhadap perjuangan Palestina.Di bagian lain pidatonya, Sayyid Nasrallah menekankan “kegagalan kebijakan AS karena keterpisahan mereka dari kenyataan”. Dia menyoroti partisipasi bersejarah warga Iran dalam menghormati Presiden Raisi, yang menunjukkan “pesan kuat persatuan dan kesetiaan kepada kepemimpinan mereka”.Sayyid Hasan menegaskan posisi unggul Iran di berbagai bidang meskipun ada upaya tanpa henti dari pihak-pihak yang bermusuhan untuk melemahkan kemajuan Iran. Dia menekankan, "Siapapun yang mengharapkan Iran meninggalkan Palestina dan perlawanannya adalah orang yang sangat delusi."Berkaca pada konflik yang sedang berlangsung di Gaza, Sayyed Nasrallah berkomentar tentang situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mencatat, "Pada bulan kedelapan agresi di Gaza, 'Israel' sendiri yang berkuasa dan pihak oposisi sepakat bahwa apa yang dialami entitas tersebut tahun ini belum pernah terjadi sebelumnya." Pengakuan dari kalangan “Israel” ini menggarisbawahi betapa parahnya keadaan saat ini.Lebih jauh lagi, Pemimpin Perlawanan menyoroti kerentanan yang dirasakan Zionis “Israel”. Dia menegaskan, “Zionis ‘Israel’ mengakui impotensi dan kegagalan ekstrem yang mereka hadapi”. Pengakuan ini menunjukkan adanya pergeseran penting dalam keseimbangan kekuatan, yang menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi oleh entitas Zionis “Israel”.Dalam perkembangan yang memprihatinkan, Sayyid Nasrallah melaporkan sirene berbunyi untuk kedua kalinya di Golan yang diduduki. Peristiwa ini menggarisbawahi meningkatnya ketegangan di kawasan, sehingga memerlukan perhatian dan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ia mengamati, "Untuk kedua kalinya, sirene berbunyi di wilayah Pendudukan Golan," yang menunjukkan potensi terjadinya situasi yang tidak menentu.Sayyid Hasan dengan tegas menyampaikan kepada musuh-musuhnya yang menunggu melemahnya Iran dan mundurnya dukungan teguhnya terhadap Palestina dan gerakan perlawanan. Ia menegaskan, “Kepada semua musuh yang menunggu Iran melemah, mundur dan menyerahkan Palestina serta perlawanannya, saya katakan bahwa mereka hanyalah ilusi dan fantasi yang hidup.”Menyoroti signifikansi strategis dari perubahan geopolitik baru-baru ini, Sekjen Hizbullah berkomentar tentang keprihatinan entitas Zionis “Israel” terhadap negara-negara Eropa yang mengakui negara Palestina. Dia menekankan, “Zionis ‘Israel’ dan para pejabatnya menyesalkan pengakuan negara Palestina oleh beberapa negara Eropa sebagai ancaman nyata dan kerugian strategis,” yang menggarisbawahi implikasi mendalam dari perkembangan ini.Selain itu, Sayyid Nasrallah menunjuk pada hasil nyata dari ketahanan Palestina, seperti tindakan hukum terhadap Zionis ‘Israel’ di pengadilan internasional. Dia mencatat, “Salah satu hasil dari Operasi Badai Al-Aqsa dan ketabahan Palestina adalah mengecam Zionis ‘Israel’ di pengadilan internasional,” yang menunjukkan dampak dari upaya perlawanan yang berkelanjutan.Menilai situasi saat ini, Sekretaris Jenderal mencatat kegagalan entitas Zionis “Israel” dalam mencapai tujuannya sejauh ini. Dia menyatakan, "Sejauh ini, Zionis 'Israel' belum mencapai tujuan apa pun," yang menandakan kemunduran dalam agenda Zionis "Israel".Sebagai wujud solidaritas global, Sayyid Nasrallah mengakui meluasnya resonansi protes Badai Al-Aqsa, yang terlihat dalam demonstrasi di universitas-universitas dan Kongres AS. Beliau mengamati, “Protes yang terjadi di universitas-universitas di seluruh dunia dan kemarin di depan Kongres AS menunjukkan betapa besarnya perasaan kemanusiaan terhadap Operasi Badai Al-Aqsa yang berkembang di seluruh dunia”.Berbicara langsung kepada Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu, Sayyid Nasrallah mengeluarkan peringatan mengenai konsekuensi dari meningkatnya ketegangan. Dia memperingatkan, “Jika Netanyahu terus-menerus menganjurkan perang, dia pada akhirnya akan membawa Zionis ‘Israel’ ke dalam jurang bencana dan bahaya.”Lebih lanjut, Sayyid Nasrallah menggarisbawahi kesiapan Hizbullah untuk melawan segala agresi dari Zionis ‘Israel’. Dia menyatakan, “Kami mempelajari semua skenario dan strategi potensial yang mungkin digunakan oleh pendudukan terhadap front kami,” yang menunjukkan pendekatan pertahanan yang proaktif.Meskipun demikian, Sayyid Hasan Nasrullah menyampaikan pesan ganda kepada entitas Zionis “Israel” dan Perdana Menterinya, Benjamin Netanyahu, dengan menyoroti elemen kejutan yang digunakan oleh Perlawanan. Ia menyatakan, “Gaza yang terkepung membuat Anda lengah pada tanggal 7 Oktober, dan Perlawanan di Lebanon semakin mengejutkan Anda dengan membuka front selatan pada tanggal 8 Oktober”.Langsung menyapa Netanyahu, Sayyid Nasrallah mengeluarkan peringatan, “Anda harus mengharapkan kejutan dari perlawanan kami!”Beralih ke kesiapan strategis, Pemimpin Perlawanan menggarisbawahi analisis menyeluruh yang dilakukan Hizbullah. Dia menyatakan, “Kami telah memeriksa secara menyeluruh semua hipotesis dan skenario potensial yang mungkin diambil oleh pihak pendudukan,” menekankan pendekatan proaktif mereka terhadap potensi tantangan.Menanggapi anggapan Netanyahu yang mengandalkan perang psikologis, Sayyid Nasrallah memberikan penilaian yang tajam. Dia mengatakan, “Netanyahu mungkin percaya pada kemanjuran perang psikologis, namun harapan kami tetap ada pada diakhirinya permusuhan. Namun, jika dia terus menganjurkan perang, dia pada akhirnya akan membawa entitasnya sendiri ke dalam bencana”.[IT/r]