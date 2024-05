CNN: Bom GBU-39 yang Dipasok AS Digunakan dalam Serangan Israel di Kamp Rafah

GBU-39 bomb

IslamTimes - Meskipun beberapa ahli senjata membenarkan penggunaan amunisi AS dalam serangan Zionis Israel terhadap warga sipil di Rafah, Pentagon menolak untuk mengakui fakta yang jelas.

Asal usul senjata yang digunakan dalam serangan udara Rafah tiga hari lalu adalah Amerika Serikat, ungkap laporan yang diterbitkan CNN. Pengungkapan ini menjadikan pemerintah AS sebagai tersangka utama dalam memfasilitasi kejahatan perang, terutama karena para pejabat AS menolak untuk mengutuk tindakan tersebut.Menurut CNN, analisis video dari tempat kejadian dan tinjauan oleh para ahli senjata peledak telah menentukan bahwa senjata yang digunakan oleh pasukan pendudukan Israel sebenarnya berasal dari Amerika Serikat.Ini bukan pertama kalinya senjata yang dipasok AS digunakan untuk melakukan tindakan genosida terhadap penduduk Palestina dan menargetkan organisasi-organisasi yang dilindungi secara internasional, karena Washington adalah pemasok utama bahan peledak, bom, rudal, dan berbagai jenis amunisi ke Zionis Israel.Perlu dicatat bahwa AS juga telah memasok 328 pesawat tempur kepada rezim Zionis Israel, yang telah digunakan untuk melakukan sebagian besar kejahatan perang dan pelanggaran hukum internasional di Palestina, Lebanon, dan Suriah dalam delapan bulan terakhir.Di Rafah, serangan tersebut, yang terdiri dari dua bom amunisi, akhirnya menyebabkan kebakaran, menewaskan sedikitnya 45 orang dan melukai 200 lainnya, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak.Terlebih lagi, serangan tersebut terjadi setelah Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan rezim Zionis Israel untuk menghentikan serangan militernya terhadap kota tersebut.CNN mengatakan bahwa video geolokasi mengungkapkan bahwa tenda-tenda yang terbakar adalah Kamp Perdamaian Kuwait 1, yang didirikan untuk pengungsi Palestina selama perang di Gaza.Bom apa yang digunakan Zionis 'Israel'?Ia juga mengatakan bahwa dari video yang dibagikan di media sosial, pihaknya dapat mendeteksi ekor bom berdiameter kecil (SDB) GBU-39 buatan dan dipasok AS, yang memiliki hulu ledak terdiri dari sekitar 17 kg bahan peledak ATX 757. bahan. ATX 757 1,65 kali lebih kuat dari TNT, dan diperkirakan setidaknya dua GBU-39 diluncurkan di lokasi perkemahan. Asumsi terakhir didasarkan pada pernyataan juru bicara pasukan pendudukan Israel, Laksamana Muda David Hagari, yang mengatakan bahwa TNI AU menggunakan dua bom kecil dengan hulu ledak masing-masing 17 kg.Meskipun GBU-39 dimaksudkan untuk digunakan dalam serangan yang sangat presisi pada sasaran di titik-titik penting, bom ini biasanya digunakan untuk menargetkan kendaraan dan pesawat kelas militer, karena hulu ledaknya yang sangat eksplosif dan kemampuan menghancurkan bunker, yang berarti kemungkinan besar bom tersebut akan meledak. menimbulkan korban jiwa di daerah padat penduduk.Pakar senjata Chris Cobb-Smith mengkonfirmasi hal ini kepada CNN, dengan mengatakan bahwa "menggunakan amunisi apa pun, bahkan sebesar ini, akan selalu menimbulkan risiko di daerah padat penduduk."Meskipun beberapa ahli senjata mengidentifikasi senjata tersebut sebagai bom GBU-39 dan nomor seri sisa-sisa bom di TKP sesuai dengan klaim tersebut, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka tidak dapat memastikan asal atau jenis amunisi yang digunakan dalam serangan tersebut.“Mengenai serangan khusus ini, saya tidak punya informasi lebih lanjut untuk Anda,” kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh kepada wartawan.[IT/r]