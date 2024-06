Laporan: Jutaan Dana Mengalir dari Lobi Israel untuk Mendanai Seperempat Anggota Parlemen Inggris

v

IslamTimes - Dalam laporan eksklusifnya, Declassified mengungkap daftar lengkap anggota parlemen Inggris yang telah menerima kontribusi keuangan dari pelobi pro-Zionis "Israel".

Sekitar 180 dari 650 anggota parlemen di parlemen terakhir Inggris menerima dana dari kelompok lobi atau individu pro-Zionis Israel sepanjang karir politik mereka, ungkap Declassified UK pada hari Rabu (5/6).Kelompok ini mencakup 130 anggota parlemen Konservatif, 41 anggota parlemen Partai Buruh, dan tiga Demokrat Liberal.Selain itu, tiga anggota DUP, dua independen, dan satu-satunya anggota parlemen Reformasi juga ada dalam daftar.Total sumbangan dari kelompok pro-Zionis Israel, individu, dan lembaga-lembaga Zionis Israel melebihi satu juta pound.Secara kolektif, para politisi ini melakukan lebih dari 240 perjalanan yang didanai ke Zionis "Israel", dengan biaya lebih dari setengah juta pound.Beberapa dari perjalanan ini termasuk kunjungan ke Wilayah Pendudukan Palestina, dan beberapa lainnya disponsori bersama oleh organisasi yang tidak berafiliasi dengan lobi Zionis Israel.Khususnya, 15 anggota parlemen menerima dana untuk melakukan perjalanan ke Zionis “Israel” selama genosida Gaza yang sedang berlangsung.Huda Ammori, salah satu pendiri jaringan aksi langsung Palestine Action, mengatakan seperti dikutip oleh Declassified, “Menerima dana dari kelompok lobi atas nama pelaku genosida harus segera melarang siapa pun untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen.“Melihat bagaimana para politisi terus melakukan perjalanan ke Israel dan terlibat dengan lobi genosida menjelaskan mengapa pemerintah kita terus menentang hukum internasional dengan memfasilitasi kejahatan perang Israel,” tambah Ammori.Perlu dicatat bahwa daftar lengkap anggota parlemen disediakan oleh Declassified, 47 di antaranya tidak mencalonkan diri kembali.Tidak ada anggota parlemen dari Partai Nasional Skotlandia, Sinn Fein, Plaid Cymru, SDLP, Alba, Partai Hijau, Aliansi, atau Partai Pekerja yang menerima keramahtamahan atau dana dari lobi, sesuai daftar.80% anggota parlemen Tory berafiliasi dengan CFISalah satu penyandang dana utama adalah Conservative Friends of Zionis Israel (CFI), sebuah kelompok parlemen yang tidak mengungkapkan asal usul pendanaannya.Sekitar 80% anggota parlemen Konservatif berafiliasi dengan CFI. Selama dekade terakhir, mereka telah mensponsori lebih banyak perjalanan luar negeri bagi anggota parlemen dibandingkan donor politik lainnya di Inggris.Deklasifikasi baru-baru ini mengungkap bahwa CFI secara finansial telah mendukung 118 anggota parlemen Konservatif untuk perjalanan ke Zionis "Israel" sebanyak 160 kali, dan menyumbang lebih dari £330.000 untuk kunjungan ini.Selain itu, organisasi ini menjaga hubungan dekat dengan Whitehall dan mengatur pengarahan pribadi untuk para menteri.Labor Friends of Israel (LFI), kelompok parlemen lain yang sumber pendanaannya dirahasiakan, memiliki sekitar 75 anggota parlemen sebagai pendukung atau pejabat.Organisasi tersebut baru-baru ini menghapus daftar pendukung parlemennya dari situs webnya, namun daftar tersebut dapat diakses di sini.LFI telah mendanai perjalanan ke Zionis "Israel" untuk 32 anggota parlemen Partai Buruh saat ini sejak pemilihan awal mereka, dengan menyediakan lebih dari £64.000 untuk kunjungan ini.David Mencer, yang sebelumnya terkait dengan LFI dan kampanye David Lammy untuk walikota London, kini menjabat sebagai juru bicara pemerintah Zionis Israel.Kunjungan tambahan ke Zionis "Israel" disponsori oleh Friends of Zionis Israel dari Partai Demokrat Liberal dan Friends of Zionis Israel dari Irlandia Utara.Banyak dari perjalanan ini dibiayai bersama oleh Kementerian Luar Negeri Zionis Israel, yang menunjukkan adanya kerja sama yang erat dengan pemerintah Israel. Lebih dari 40 anggota parlemen telah menerima dana dari lembaga-lembaga negara Zionis Israel.Organisasi lobi pro-"Israel" lainnya yang mendukung kunjungan anggota parlemen ke Zionis "Israel" termasuk Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), Pertukaran Budaya Australia-Israel, Elnet UK, Dana Nasional Yahudi, dan Majelis Yahudi Nasional.Pengaruh Pro-Zionis 'Israel' terhadap Anggota Parlemen Partai Buruh dan KonservatifAnggota parlemen Partai Buruh dan Konservatif juga menerima dana dari individu yang berafiliasi langsung dengan organisasi lobi pro-Zionis Israel.Ini termasuk Trevor Chinn, seorang pelobi terkemuka pro-"Israel" yang secara finansial mendukung delapan anggota frontbench Keir Starmer, termasuk wakilnya Angela Rayner, kanselir bayangan Rachel Reeves, menteri luar negeri bayangan David Lammy, dan menteri kesehatan bayangan Wes Streeting.Chinn menyumbangkan £50.000 untuk kampanye kepemimpinan Partai Buruh Starmer, dan sumbangan tersebut hanya diungkapkan setelah kemenangan Starmer.Gary Lubner, donor besar baru untuk Partai Buruh, “adalah seorang pengusaha pro-Israel yang perusahaannya mendapat keuntungan dari apartheid Afrika Selatan,” seperti dilansir Electronic Intifada.Tahun lalu, ia menyumbangkan £4,5 juta kepada Partai Buruh, dengan £350.000 dialokasikan untuk kantor Lammy, Reeves, sekretaris dalam negeri bayangan Yvette Cooper, dan anggota parlemen pendatang baru Keir Mather.Donor lain untuk anggota parlemen Partai Buruh termasuk David Menton, mantan direktur Pusat Komunikasi dan Penelitian Inggris Israel (BICOM), dan Red Capital, sebuah perusahaan swasta milik mantan ketua LFI Jonathan Mendelsohn.Beberapa individu yang berafiliasi dengan CFI, seperti Trevor Pears, Michael Lewis, David Meller, dan Lord Kalms, juga telah memberikan sumbangan kepada tokoh senior Konservatif.Namun, tidak semua anggota parlemen yang menerima dana dari organisasi atau individu pro-"Israel" bersikap tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah Israel. Beberapa anggota parlemen telah menahan diri untuk tidak menerima dana tersebut selama bertahun-tahun.Mengenai masalah ini, Hil Aked, penulis buku Friends of Israel: The Backlash Against Palestine Solidarity, mengatakan seperti dikutip dari Declassified: “Sumbangan yang cukup besar ini mungkin menggambarkan 'pengaruh' lobi Israel atau sekadar bahwa banyak politisi Inggris memiliki posisi pro-Zionis Israel. dan dengan senang hati mengambil uang pro-Zionis Israel.“Bagaimanapun, jelas bahwa sebagian besar elit politik Inggris tetap mendukung gerakan Zionis bahkan ketika Zionis Israel terus melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza,” tambah Aked.“Sama seperti pemerintah kita yang terus mempersenjatai Zionis Israel di luar kehendak masyarakat Inggris, kedekatan kelompok-kelompok ini dengan pemerintah Zionis Israel dan kurangnya transparansi mengenai pendanaan mereka menyoroti bagaimana kekerasan brutal penjajah Zionis Israel juga mengekspos defisit demokrasi kita," tutupnya.