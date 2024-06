Laporan: 'Israel' Akan Kalah Perang Melawan Hizbullah dalam Waktu 24 Jam

Fighters from Hezbollah

IslamTimes - Menurut pejabat IOF, Hizbullah memiliki sekitar 200.000 roket, mortir, drone, dan senjata lain yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada pendudukan.

Menurut Newsweek, perang lain antara Zionis “Israel” dan kelompok perlawanan Lebanon, Hizbullah, dapat membawa “kehancuran yang tak terhitung” bagi keduanya, dan menjadi hambatan terbesar bagi Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu.Meskipun ini bukan yang pertama, para pejabat Zionis Israel khawatir situasi ini dapat menyebabkan bencana total di wilayah tersebut.Eran Etzion, yang menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Nasional Zionis "Israel" selama perang terakhir pada tahun 2006, mengatakan kepada Newsweek bahwa perang tersebut akan membawa kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di "wilayah sensitif" dalam pendudukan, dan merinci bahwa ia yakin Zionis "Israel" akan "hilang dalam waktu 24 jam" dan menekankan bahwa sulit untuk melihat bagaimana perang "dapat dimenangkan dengan cepat, atau tidak sama sekali."“Dari sudut pandang saya, saya pikir ini akan menjadi perang dimana Zionis Israel akan kalah dalam 24 jam pertama,” katanya, seraya menambahkan bahwa “hanya karena gambar-gambar tersebut kita akan melihat kehancuran massal di wilayah-wilayah yang sangat sensitif di Zionis Israel dalam skala besar” dimana belum pernah dilihat sebelumnya."Menurut pejabat militer Zionis Israel, Hizbullah memiliki sekitar 200.000 roket, mortir, drone, rudal permukaan-ke-udara, rudal anti-tank, amunisi berpemandu presisi, dan senjata lainnya.Sebelumnya pada hari Kamis, IOF mengklaim bahwa salah satu tentaranya tewas dan 10 lainnya terluka akibat operasi Hizbullah terhadap pertemuan militer Zionis Israel di pemukiman Elkosh pada hari Rabu (5/6).Namun menurut informasi terpercaya kepada Al Mayadeen, jumlah warga Zionis Israel yang tewas dalam operasi yang dilakukan Hizbullah mencapai tiga orang.Media Zionis Israel menyoroti bahwa serangan yang diakibatkan oleh operasi Elkosh Hizbullah sangat parah, dan menganggapnya sebagai insiden paling serius di front utara sejak awal konfrontasi karena jaraknya dari perbatasan dengan Lebanon dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.Sementara itu, hampir 80.000 pemukim telah direlokasi dari permukiman di utara sejak perang di Gaza dimulai, sementara PBB melaporkan sekitar 93.000 warga Lebanon telah mengungsi dari wilayah selatan. Puluhan warga sipil Lebanon juga tewas.Sebuah studi baru yang dilakukan oleh Tel Hai Academic College di Zionis “Israel” mengungkapkan bahwa sekitar 40% pengungsi dari pemukiman di wilayah pendudukan utara Palestina mempertimbangkan untuk tidak kembali bahkan setelah perang berakhir.Jumlah korban tewas di Palestina kini telah mencapai lebih dari 36.000 warga Palestina dan eskalasi baru dengan Hizbullah bisa jauh melebihi jumlah tersebut karena Hizbullah mempunyai kekuatan untuk menimbulkan kerusakan besar.Shemuel Meir, mantan kepala Cabang Pengendalian Senjata di Departemen Perencanaan Strategis IOF, mengatakan kepada Newsweek bahwa invasi ke Lebanon akan menimbulkan pembalasan “serangan rudal besar-besaran terhadap Haifa dan Tel Aviv.”Seorang juru bicara Hizbullah mengatakan kepada Newsweek bahwa meskipun ada ancaman yang dilancarkan oleh pendudukan, “siapa pun yang bersuara lantang tidak dapat berbuat apa-apa,” seraya menambahkan bahwa Israel “belum keluar dari rawa mereka di Gaza setelah delapan bulan dengan pencapaian apa pun selain membunuh warga sipil tak berdosa dan anak-anak."“Hizbullah selalu siap untuk apa pun,” janji juru bicaranya, “dan akan membela warganya dan tanahnya tanpa ragu-ragu.”Doron Avital, mantan komandan unit elit Sayerat Matkal IOF yang telah melakukan dan mengawasi operasi di masa lalu di Lebanon, memperingatkan bahwa kemampuan Hizbullah akan memberikan “harga” pada pusat-pusat Zionis Israel seperti Haifa, dan menjelaskan bahwa perang apa pun harus dimulai oleh Zionis Israel dengan "serangan mendadak" yang menargetkan "semua gudang persenjataan, rudal jarak jauh di Baalbek, di selatan Lebanon, dan kemudian mempertimbangkan serangan darat di selatan."Dia memperingatkan bahwa “kehancuran yang kami timbulkan di Gaza” membuat sekutu seperti AS kurang mendukung perang dengan Lebanon.“Saya tidak ingin berperang di Lebanon tanpa adanya sinkronisasi dengan AS, yang tentu saja tidak menginginkannya,” kata Avital, menekankan bahwa dukungan AS sangatlah penting.Menurut Etzion, "Setelah Hizbullah masuk, kemungkinan Iran ikut serta tumbuh secara eksponensial, dan tingkat keterlibatan milisi-milisi lain tersebut juga tumbuh secara eksponensial."Amerika Serikat pada hari Rabu memperingatkan bahwa eskalasi dengan Lebanon hanya akan membahayakan keamanan pendudukan Zionis Israel setelah para pejabat tinggi entitas tersebut meningkatkan ancaman mereka terhadap negara tersebut dalam beberapa hari terakhir.“Kami tidak ingin melihat eskalasi konflik yang hanya akan mengakibatkan hilangnya nyawa lebih lanjut baik warga Israel maupun rakyat Lebanon dan akan sangat merugikan keamanan dan stabilitas Israel secara keseluruhan di kawasan,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller dalam sebuah pernyataan di konferensi pers.Permukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki dilanda kebakaran besar pada minggu ini sebagai akibat dari operasi Hizbullah, yang dilakukan untuk mendukung Gaza dan sebagai respons terhadap serangan berulang-ulang Zionis Israel terhadap kota-kota dan warga sipil di Lebanon.Saat mengunjungi Kiryat Shmona, pemukiman yang mengalami kebakaran paling hebat dan menjadi fokus serangan Hizbullah dalam sebulan terakhir, Netanyahu mengatakan, Zionis “Israel siap menghadapi tindakan yang sangat keras di Utara. Dengan satu atau lain cara, kami akan memulihkan keamanan di Utara."[IT/r]