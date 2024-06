Laporan: 'Israel' Menguji 'Tangan Lemah' Mesir dalam Perang di Gaza

IslamTimes - Para pejabat Zionis Israel menuduh bahwa mereka menguasai koridor Philadelphi bulan lalu sebagai bagian dari upaya untuk memutus jalur Hamas sekitar delapan bulan setelah perang di Gaza, dan menuduh bahwa Palestina memanfaatkan jalur ini untuk membangun terowongan untuk menyalurkan senjata.

Menurut mantan Duta Besar AS untuk Qatar, Mesir “tidak punya apa-apa untuk ditawarkan” kecuali mempertahankan status quo.Menurut Responsible Statecraft, terowongan antara Mesir dan Gaza juga "memberi warga Palestina di daerah kantong yang terkepung itu bantuan" di jalur tersebut, dan kini pengepungan akan semakin ketat, dan krisis kemanusiaan di Gaza akan semakin memburuk.Nabeel Khoury, mantan wakil kepala misi di kedutaan AS di Yaman mengatakan kepada Responsible Statecraft bahwa kendali Zionis Israel atas koridor tersebut berarti “pengepungan total terhadap Gaza,” yang membuat warga Palestina “tidak mempunyai harapan untuk mendapatkan bagian perbatasan mereka yang bebas Zionis Israel.”Khoury juga menjelaskan bahwa pengambilalihan tersebut akan semakin menghambat upaya bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut.“Kelompok sayap kanan Zionis Israel mendapatkan tujuan yang mereka inginkan di sini: Pengepungan penuh terhadap warga Palestina dan penolakan terhadap semua sarana penghidupan – dengan kata lain, satu langkah lebih dekat untuk mengusir siapa pun yang masih hidup setelah perang ini berakhir,” tambah Khoury. .Pemerintahan Presiden Abdel Fatah el-Sisi telah berupaya mencegah peningkatan ketegangan dengan pemerintah Zionis "Israel" sekaligus membendung meningkatnya ketidakpuasan di kalangan warga Mesir yang sangat pro-Palestina.Dengan menguasai koridor tersebut, Zionis “Israel” melanggar perjanjian perdamaian tahun 1979 dengan Mesir, sesuatu yang mungkin berdampak pada masa depan hubungan Mesir-Israel karena tidak ada pihak yang ingin memutuskan hubungan secara resmi, Patrick Theros, mantan Duta Besar AS untuk Qatar menjelaskan kepada RS."Kairo telah menunjukkan bahwa mereka dapat menekan demonstrasi secara efektif, namun harus ada titik di mana Sisi harus melakukan sesuatu untuk menenangkan opini publik. Saya tidak tahu kapan, di mana, atau apa. Tapi hal itu harus dilakukan."Channel 13 Zionis Israel melaporkan insiden yang sangat tidak biasa antara pasukan pendudukan Zionis Israel dan Tentara Mesir di perbatasan di daerah perbatasan Rafah, yang menyebabkan terbunuhnya 2 tentara Mesir.Di tengah tekanan terhadap Mesir, pemerintahan el-Sisi "merasa dipermalukan karena kerentanannya semakin terungkap." Menurut RS, yang bergantung pada bantuan militer AS dan tidak mampu menantang IOF, “tidak banyak yang bisa dilakukan Mesir untuk melawan Tel Aviv.”Menurut Theros, Mesir tidak bisa menerima jutaan warga Gaza dan tunduk pada tuntutan Zionis Israel dan juga tidak bisa mengancam pendudukan tanpa secara langsung mengancam kemitraan AS. “Selain mempertahankan status quo, Mesir tidak punya apa pun untuk ditawarkan.”Bahkan hubungan mereka dengan Hamas di Gaza dianggap remeh oleh Zionis “Israel,” Theros menjelaskan, seraya menambahkan bahwa pemerintah Mesir ingin mengakhiri perang “sesegera mungkin untuk meringankan tekanan rezim el-Sisi.”[IT/r]