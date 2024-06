Bantuan Dilanjutkan Melalui Dermaga 'Sementara' AS Tepat Setelah Pembantaian Nuseirat

US Central Command, humanitarian aid arrives in Gaza

IslamTimes - CENTCOM mengklaim bahwa "termasuk peralatan, personel, dan asetnya", dermaga tersebut tidak berperan dalam operasi Zionis "Israel" sebelumnya untuk mengambil empat tawanan di Gaza.

Pengiriman bantuan ke Gaza dilanjutkan dari dermaga sementara, menurut militer AS pada hari Sabtu (8/6), menyusul kerusakan akibat badai dan perbaikan di pelabuhan terdekat.CENTCOM mengatakan di platform media sosial X: "Hari ini sekitar pukul 10:30 pagi (waktu Gaza) Komando Pusat AS (USCENTCOM) mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan ke darat di Gaza. Hari ini, totalnya sekitar 492 metrik ton (~1,1 juta pound) bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan telah dikirimkan kepada masyarakat Gaza."“Tidak ada personel militer AS yang mendarat di Gaza,” tambahnya.Hari ini sekitar pukul 10:30 pagi (waktu Gaza) Komando Pusat AS (USCENTCOM) mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan ke darat di Gaza. Saat ini, total sekitar 492 metrik ton (~1,1 juta pon) bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan… pic.twitter.com/NBOzeoAEzL— Komando Pusat AS (@CENTCOM) 8 Juni 2024CENTCOM juga mengklaim bahwa “termasuk peralatan, personel, dan asetnya,” dermaga tersebut tidak berperan dalam operasi “Israel” sebelumnya untuk mengambil empat tawanan di Gaza di tengah laporan bahwa dermaga tersebut sebenarnya digunakan untuk memfasilitasi masuknya pasukan melalui pantai laut.Namun mereka mengakui bahwa “sebuah area di selatan fasilitas tersebut digunakan oleh Zionis Israel untuk mengembalikan para sandera ke Zionis Israel dengan aman,” dan menambahkan bahwa “klaim yang bertentangan dengan hal tersebut adalah salah. Dermaga sementara di pantai Gaza telah dibangun. hanya untuk satu tujuan, untuk membantu memindahkan bantuan tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa ke Gaza."Sementara itu, sumber-sumber Zionis Israel dan AS mengatakan kepada The New York Times bahwa AS memberikan informasi intelijen mengenai tawanan Zionis Israel yang diambil dari Gaza pada hari Sabtu.Pasukan pendudukan Zionis Israel sebelumnya mengumumkan bahwa mereka mengambil empat tawanan hidup dari kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza.Dilaporkan, pejuang Perlawanan yang menjaga para tawanan menghadapi pasukan Zionis Israel yang menyerang kamp tersebut, yang menyebabkan kematian seorang petugas pendudukan dari unit Yamam.Pasukan pendudukan Zionis Israel pada hari Sabtu melancarkan sejumlah serangan udara di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah, yang menyebabkan kematian sedikitnya 210 warga Palestina dan melukai 400 orang.Sebuah tim ahli Amerika yang ditempatkan di wilayah pendudukan Israel mendukung militer Israel dalam mengambil empat tawanan dengan memberikan informasi dan dukungan logistik lainnya, menurut seorang pejabat Amerika, yang berbicara secara anonim untuk membahas operasi rumit tersebut.Seorang pejabat senior Zionis Israel mengatakan kepada NYT bahwa AS dan Inggris telah berada di Zionis “Israel” selama perang di Gaza, membantu intelijen Zionis Israel dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang para tawanan, beberapa di antaranya adalah warga negara kedua negara.Dua sumber resmi Zionis Israel mengutip bahwa perwira militer AS memberikan informasi kepada pendudukan mengenai para tawanan yang diambil pada hari Sabtu.Pada bulan April, The Independent mengutip para pejabat PBB yang mengatakan bahwa rencana AS untuk membangun dermaga besar di lepas pantai Gaza untuk pengiriman bantuan kemanusiaan telah dikritik sebagai “tabir asap” untuk memfasilitasi potensi invasi Israel ke kota Rafah di selatan.Para pejabat AS menyatakan bahwa proses tersebut tidak akan melibatkan “perjalanan darat” di Gaza, namun pasukan Amerika akan mendekati wilayah yang terkepung saat mereka membangun dermaga.Dermaga yang dibangun oleh militer Amerika baru beroperasi sekitar seminggu sebelum hancur akibat angin kencang dan gelombang laut besar pada tanggal 25 Mei. Bagian yang rusak tersebut disambungkan kembali ke pantai di Gaza pada hari Jumat setelah menjalani perbaikan di pelabuhan Zionis Israel.Badan-badan PBB dan kelompok bantuan kemanusiaan telah memperingatkan bahwa pengiriman melalui laut atau udara tidak dapat menggantikan konvoi truk yang jauh lebih efisien ke Gaza, dimana PBB telah berulang kali memperingatkan akan terjadinya kelaparan.Pembatasan Zionis Israel terhadap penyeberangan darat dan pertempuran telah sangat membatasi aliran makanan dan pasokan penting lainnya ke wilayah tersebut.[IT/r]