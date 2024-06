Pejabat PBB Mengecam Standar Ganda Barat atas Pembantaian Nuseirat

UNRWA school turned shelter attacked in Nuseirat, in the Middle Areas

IslamTimes - Pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan mengkritik negara-negara yang merayakan pembebasan empat tawanan Zionis Israel, namun tetap bungkam mengenai ratusan warga Palestina yang tewas dalam serangan tersebut.

Pelapor khusus PBB mengenai hak atas perumahan telah mengkritik negara-negara atas anggapan bias mereka mengenai agresi Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza, khususnya mengingat pembantaian Zionis Israel baru-baru ini yang menyebabkan 274 warga Palestina, sebagian besar anak-anak, terbunuh dengan darah dingin pada hari Sabtu (8/6) di kamp pengungsi Nuseirat. .“Negara-negara yang merayakan pembebasan empat sandera Zionis Israel tanpa mengatakan sepatah kata pun tentang ratusan warga Palestina yang terbunuh dan ribuan lainnya ditahan secara sewenang-wenang oleh Zionis Israel, telah kehilangan kredibilitas moral selama beberapa generasi dan tidak pantas menjadi anggota badan hak asasi manusia PBB mana pun,” Balakrishnan Rajagopal berkata di X tentang pembantaian Israel yang terjadi pada hari Sabtu.Negara-negara yang merayakan pembebasan empat sandera Zionis Israel tanpa mengatakan sepatah kata pun tentang ratusan warga Palestina yang terbunuh dan ribuan orang ditahan secara sewenang-wenang oleh Zionis Israel, telah kehilangan kredibilitas moral selama beberapa generasi dan tidak pantas menjadi anggota badan hak asasi manusia PBB mana pun.— Pelapor Khusus PBB tentang hak atas perumahan (@adequatehousing) 8 Juni 2024Hal ini terjadi ketika para pemimpin Barat bersukacita atas berhasil diselamatkannya para tawanan, dan melupakan ratusan warga Palestina dari segala usia, termasuk anak-anak, yang dibantai dan dibiarkan mati di bawah reruntuhan.Semua orang di keluarga saya terbunuh atau terluka: pembantaian NuseiratKeterkejutan dan kesedihan telah mencekik jalan-jalan di kamp pengungsi Nuseirat setelah 274 warga Palestina dari segala usia, terutama anak-anak, dibantai dengan darah dingin pada hari Sabtu, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.Gambaran mengerikan yang muncul dari pembantaian baru-baru ini telah bergema di seluruh dunia, memicu gelombang protes dan demonstrasi yang meluas. Dari jalan-jalan kota yang ramai di Chicago hingga desa-desa terpencil di Pakistan, masyarakat di mana pun bersatu dalam mengutuk kekejaman Israel yang terjadi di Gaza.Dua saksi mata, Asia al-Nemer, yang sedang mencari apotek dengan sisa stok obat adiknya, dan Ansam Haroun, yang ingin membelikan baju baru untuk putrinya guna membangkitkan semangat mereka menjelang hari raya Idul Adha mendatang, menceritakan kengerian pembantaian Zionis Israel yang terjadi, The Guardian melaporkan.Awal tahun ini, wilayah Gaza tengah menjadi sepi ketika pasukan Zionis Israel melewatinya, menghancurkan rumah Haroun melalui serangan udara. Namun, wilayah tersebut mengalami lonjakan populasi sejak bulan Mei karena lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi ke utara untuk menghindari agresi Zionis Israel lainnya di kamp pengungsi Nuseirat.“Pasar Nuseirat selalu ramai, tapi sekarang lebih ramai dari biasanya karena banyaknya pengungsi,” kata Haroun, 29 tahun, yang saat ini tinggal bersama seorang pamannya.Dia menceritakan seperti dikutip oleh The Guardian bahwa dia sedang mencari-cari pakaian untuk putrinya ketika serangan udara pertama Israel dimulai. Hampir secara naluriah, dia berlari keluar pintu untuk menjangkau mereka.Di luar, dia menghadapi pemandangan yang mengingatkan pada "kengerian hari penghakiman" dengan kerumunan orang yang panik berusaha melarikan diri dari serangan gencar yang akan datang. Tak lama lagi, helikopter dan drone quadcopter akan bergabung dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan ratusan korban jiwa dan mayat berserakan di jalan-jalan, seperti yang digambarkan dalam gambar dari area tersebut.“Semua orang berteriak, ketakutan,” katanya, seperti dikutip The Guardian.“Jalan yang saya lewati panjangnya hanya 50 meter, tapi dipadati ratusan orang, semuanya berlarian. Seorang perempuan di sebelah saya pingsan karena ketakutan, dan saya melihat pedagang meninggalkan barang-barangnya di pinggir jalan untuk melarikan diri,” tegasnya.El-Nemer, seorang insinyur perangkat lunak berusia 37 tahun yang berasal dari bagian utara Gaza, juga termasuk di antara kerumunan orang yang menyaksikan pembantaian yang terjadi. Israel.“Saya sedang jogging di sepanjang jalan bersama wanita lain. Kami ketakutan,” katanya.Mereka bergegas melewati klinik kesehatan dan sekolah, tempat di mana mereka mungkin pernah mencari perlindungan di masa lalu namun kini dihindari karena serangan Israel yang disengaja terhadap fasilitas tersebut.'Segala macam serangan di daerah tersebut untuk menutupi operasi pengecut mereka'Abu Youssef, 42 tahun, mengungkapkan, meski tinggal di dekat rumah sakit, keluarganya tidak terlindungi dari serangan udara yang melanda tepat di samping rumah mereka. Tragisnya, dia telah kehilangan ketiga anaknya yang lain pada awal pembantaian Israel, dan dokter menyampaikan bahwa putra terakhirnya yang masih hidup memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup.“Semua orang di keluarga saya dan keluarga saudara laki-laki saya terbunuh atau terluka. Sejauh ini tiga keponakan saya telah meninggal; saudara perempuan saya masih berjuang untuk hidupnya,” kata dia seperti dikutip The Guardian.“Rumah saya dekat RS Al-Awda,” tegasnya. “Meskipun jaraknya ratusan meter dari gedung yang mereka targetkan, terjadi banyak serangan udara dan segala macam serangan di daerah tersebut untuk menutupi operasi pengecut mereka.”Sayangnya, pembantaian ini adalah salah satu dari sekian banyak pembantaian yang terjadi sejak 7 Oktober, yang hingga saat ini telah mengakibatkan lebih dari 37.000 korban jiwa. Sementara itu, pembantaian Zionis Israel tampaknya terus berlanjut.[IT/r]