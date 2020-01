NYT Merilis Dugaan Video Pesawat Ukraina Tetapi Melupakan Tanggal Tayang

New York Times released video for the downing of Ukraine plane in Tehran on January 8 (2020).jpg

Islamtimes - The New York Times pada hari Rabu (15/1) merilis video menuduh itu adalah untuk menjatuhkan pesawat Ukraina di Tehran pada 8 Januari (2020). Namun, harian Amerika lupa untuk menghapus tanggal sebenarnya dari video.

Video kembali ke 17 Oktober dan tanggal jelas ditampilkan di sudut kanan atas rekaman. Mereka yang bekerja di video membuat beberapa perubahan dengan mengklarifikasi rudal pertama dan yang kedua. Namun, perubahan tidak berlaku pada tanggal!Ukraine International Airlines Boeing 737 ditembak jatuh karena kesalahan sesaat setelah lepas landas dari Tehran sebelum subuh Rabu lalu (8 Januari).Pada hari dimana Iran membalas pembunuhan Komandan Pasukan Quds IRGC Jenderal Qassem Suleimani, yang menjadi martir dalam serangan AS di bandara internasional Baghdad bersama Wakil Komandan pasukan paramiliter Hashd Shaabi Irak.Angkatan Bersenjata Iran menembakkan rudal permukaan-ke-permukaan di pangkalan-pangkalan AS di Irak dan mereka dalam siaga tinggi jika AS melancarkan serangan terhadap Republik Islam.Angkatan Bersenjata Iran mengatakan, pesawat itu terbang dekat dengan situs militer yang sensitif dan dijatuhkan karena kesalahan manusia, menyatakan penyesalan atas insiden menyakitkan itu.Teheran menyalahkan Washington atas insiden itu, dan mengatakan itu terjadi "pada saat krisis yang disebabkan oleh petualangan AS."Berikut ini adalah video yang diposting oleh NYT sebagai bahwa Iran akan menjatuhkan pesawat Ukraina: Vdo: http://english.almanar.com.lb/916555 [IT/r]