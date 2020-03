Trump Deklarasikan Darurat Nasional Virus Korona

US President Donald Trump has declared a national emergency over the COVID-19 coronavirus pandemic.JPG

Islam Times - Presiden Donald Trump telah mendeklarasikan status darurat nasional untuk membantu menangani berkembangnya penyebaran virus korona covid-19 di Amerika Serikat.

Sejauh ini terdapat 1.701 kasus terkonfirmasi covid-19 di AS dengan 40 kematian.Menurut Trump, darurat nasional merupakan "dua kata yang sangat besar" untuk menangani penyebaran covid-19. Lewat deklarasi ini, pemerintah federal dapat menggunakan dana darurat senilai USD50 miliar atau setara Rp728 triliun.Deklarasi darurat juga dapat melonggarkan sejumlah regulasi dalam penyediaan layanan kesehatan serta mempercepat uji coba covid-19.Sejumlah negara bagian di AS telah mengambil berbagai langkah untuk meredam angka penyebaran, termasuk melarang pertemuan besar serta menghentikan ajang olahraga, dan aktivitas belajar mengajar."Delapan pekan ke depan adalah masa-masa kritis," ujar Trump, dikutip dari laman BBC, Sabtu 14 Maret 2020.Berikut beberapa langkah yang akan diambil Pemerintah AS di tengah status darurat nasional covid-19:1. Menteri Kesehatan Alex Azar dan sejumlah pejabat kesehatan dapat melonggarkan beberapa regulasi dan lisensi, sehingga rumah sakit rujukan covid-19 dapat lebih leluasa bergerak dalam menangani pasien.2. Sebanyak 500 ribu tes covid-19 akan tersedia di AS mulai awal pekan depan.3. Sejumlah labos dan perusahaan swasta dapat melakukan hingga lima juta tes covid-19 dalam kurun waktu satu bulan.4. Bunga dari utang mahasiswa akan dibebaskan hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk meringankan beban di tengah diakhirinya kegiatan universitas dan kampus di seantero AS.Sebelumnya, Trump sempat dikhawatirkan tertular covid-19 karena sempat berada dekat dengan Menteri Komunikasi Brasil Fabio Wajngarten yang dinyatakan positif terjangkit virus tersebut.Dalam foto yang diposting di akun Instagram-nya, Wajngarten berdiri di sebelah Trump mengenakan topi “Make Brazil Great Again”. Sementara Wakil Presiden AS Mike Pence berada di sebelah Trump.