Serangan ke Camp Taji Dibuat untuk Pembenaran Serangan AS ke PMU

Islam Times - Seorang anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, Abbas Sarout percaya bahwa serangan terhadap Kamp Taji mungkin dibuat oleh AS sendiri untuk membenarkan serangan udara AS ke beberapa lokasi Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU).

"Pemerintah Irak dan Komando Operasi Gabungan mengutuk agresi AS yang berulang," kata Sarout dalam sebuah wawancara dengan al-Ahd pada Ahad, 15/03/20."Orang yang menargetkan CampTaji adalah musuh yang tidak dikenal, karena tidak ada kelompok atau pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu," katanya, "Kamp itu dilindungi oleh pasukan keamanan Irak.""Menargetkan pasukan keamanan dan bandara sipil di Karbala dan polisi Babel oleh AS merupakan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Irak, dan kami mengutuknya," katanya."Bukan tidak mungkin bahwa ada beberapa pihak yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan antara faksi-faksi dan AS dan Iran di balik serangan-serangan ini," tambahnya."Mungkin, serangan terhadap Kamp Taji dibuat oleh AS, untuk membenarkan serangan udara terhadap beberapa lokasi Unit Mobilisasi Populer Irak (PMU). "Komando Operasi Gabungan Irak mengumumkan pada hari Sabtu bahwa 33 roket Katyusha diluncurkan di pangkalan Taji di utara Baghdad yang menampung pasukan koalisi pimpinan AS dan mengatakan serangan itu melukai beberapa prajurit pertahanan udara Irak.Rentetan roket itu menghantam pangkalan militer Irak yang menampung pasukan koalisi pimpinan AS untuk kedua kalinya minggu ini.Tiga personel layanan koalisi - seorang wanita Inggris dan dua orang Amerika - tewas dalam serangan pertama di Camp Taji pada hari Rabu. Koalisi militer pimpinan AS di Irak mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 18 roket Katyusha 18 mm menghantam pangkalan itu dan menyebut ditembakkan dari sebuah truk.Sebagai balasan, AS meluncurkan serangkaian serangan udara di pangkalan milisi di selatan Irak, menewaskan lima pasukan keamanan Irak dan seorang warga sipil. [IT/Onh]