AS Terus Menyalahkan Irak dan 'Kecewa' atas Perlindungan Pasukannya

US soldiers at the former US Sather Air Base near Baghdad.JPG

IslamTimes - Dalam upaya lain untuk mengalihkan perhatian dari seruan Irak untuk penarikan pasukan AS, Gedung Putih menyalahkan Baghdad atas serangan misterius baru-baru ini terhadap pasukan koalisi pendudukan di dalam negara Arab itu.

Amerika Serikat "sangat kecewa" dengan kinerja pemerintah Irak dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi pasukan AS, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, Jumat (20/3).Pemerintah Irak telah bersumpah untuk melakukan penyelidikan penuh terhadap serangan roket pekan lalu di Kamp Taji yang diduduki AS, sekitar 27 km utara Baghdad. AS mengklaim bahwa satu personel Inggris dan dua Amerika tewas dalam serangan itu.[IT/r]