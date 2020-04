Reaksi Zarif Terhadap Ancaman Trump

Islam Times- "Secara terbuka Iran tidak memulai perang, tetapi mengajarkan pelajaran kepada mereka yang melakukannya," kata Zarif.

Dalam sebuah tweet, Menlu Iran Mohammad Javad Zarif bereaksi terhadap klaim tak berdasar Presiden AS Trump yang melibatkan serangan terhadap pasukan AS yang menduduki Irak, mengatakan bahwa Iran tidak melakukan perang tetapi akan selalu bertindak membela diri terhadap penghasut perang."Jangan disesatkan oleh penghasut perang, LAGI," tulis Zarif."@realDonaldTrump: Iran memiliki TEMAN: Tidak ada yang bisa memiliki JUTAAN dari" proksi "Tidak seperti AS — yang secara diam-diam berbohong, menipu, dan membunuh — Iran hanya bertindak untuk membela diri.""Secara terbuka Iran tidak memulai perang, tetapi mengajarkan pelajaran kepada mereka yang melakukannya," kata Zarif.Amerika Serikat terus mengancam terhadap Iran bahkan ketika negara itu memerangi pandemi coronavirus meskipun ada sanksi ilegal dari Washington.Presiden Donald Trump mengklaim pada hari Rabu bahwa Iran akan meluncurkan serangan terhadap pasukan AS yang menduduki Irak."Atas informasi yang dipercaya, Iran atau proxynya sedang merencanakan serangan diam-diam terhadap pasukan atau aset AS di Irak. Jika ini terjadi, Iran akan membayar harga yang sangat mahal!," Trump mentweet.Teheran berulang kali menegaskan bahwa ancaman dan tuduhan AS tidak berdasar dan siap membela kepentingannya di kawasan itu.(IT/TGM)