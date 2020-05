‘Tanpa Prasyarat': Iran Siap Membahas Pertukaran Tahanan dengan AS

Iran and US Flags.JPG

IslamTimes - Seorang juru bicara pemerintah Iran mengatakan bahwa negara itu siap untuk menegosiasikan pertukaran tahanan lengkap dengan AS. Berita itu muncul setelah laporan pembicaraan tentang pertukaran dua tahanan yang terinfeksi Covid-19.

"Kami siap untuk menukar semua tahanan dan kami siap untuk membahas masalah ini tanpa prasyarat apa pun, tetapi AS belum menanggapi," kata Ali Rabiei, seperti dikutip oleh Khabaronline.Kami khawatir tentang keselamatan dan kesehatan orang-orang Iran di penjara ... Kami menganggap Amerika bertanggung jawab atas keselamatan orang-orang Iran di tengah wabah virus corona yang baru.Ini mengikuti laporan New York Times baru-baru ini tentang perundingan yang sedang berlangsung antara Iran dan AS tentang kemungkinan pertukaran tahanan. Diplomat senior Iran Abolfazl Mehrabadi mengatakan kepada surat kabar itu bahwa perundingannya bertujuan untuk menukar veteran Angkatan Laut AS Michael White, yang ditahan oleh Iran, dengan seorang dokter Iran-Amerika, yang tidak mau disebutkan namanya.White, 48, ditahan di Iran pada 2018 dan dihukum karena pelanggaran keamanan nasional. Dia dibebaskan dari penjara pada bulan Maret sebagai bagian dari tahanan medis cuti dan saat ini dalam tahanan Kedutaan Besar Swiss di Teheran, yang mewakili kepentingan AS di sana. White terinfeksi Covid-19 di penjara, tetapi, menurut juru bicara keluarga, telah pulih.Media AS melaporkan bahwa White mungkin ditukar dengan Sirous Asgari, 59, seorang profesor sains Iran-Amerika, yang diadili dan dibebaskan dengan tuduhan melanggar sanksi AS terhadap Iran. Dia saat ini ditahan oleh layanan imigrasi AS saat menghadapi deportasi. Asgari telah mengeluh tentang kondisi "tidak manusiawi" di pusat penahanan imigrasi, dan dinyatakan positif Covid-19 saat dalam tahanan.Pertukaran tahanan adalah gerakan persahabatan yang jarang terjadi antara Tehran dan Washington, karena kedua negara tetap terkunci dalam pertikaian diplomatik dan ancaman perdagangan militer.Desember lalu, Iran membebaskan sarjana China-Amerika Xiyue Wang, yang dihukum atas tuduhan spionase. AS, pada gilirannya, membebaskan ilmuwan Iran Masoud Soleimani, yang telah ditangkap karena melanggar sanksi AS.Setelah pertukaran itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Republik Islam siap untuk pertukaran tahanan penuh dengan AS.Iran memiliki setidaknya empat warga Amerika, sementara Tehran mengklaim bahwa sekitar dua lusin warga Iran ditahan oleh AS, menurut New York Times.[IT/r]