Beijing Mengecam RUU AS tentang Sanksi terhadap China atas Wabah COVID-19

China's Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - China menyatakan protes tegas terhadap RUU anggota parlemen AS tentang sanksi terhadap China atas pandemi COVID-19, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan pada hari Rabu.

“RUU itu, yang diperkenalkan oleh beberapa senator AS, benar-benar mengabaikan fakta. Mereka ingin memulai penyelidikan dengan anggapan bersalah, untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atas kegagalan dalam memerangi epidemi di China. Ini tidak mungkin. Kami menyatakan protes tegas kami," kata Zhao pada sebuah briefing.Beberapa anggota pemerintahan Trump, termasuk presiden sendiri, dan beberapa outlet media AS secara konsisten menyalahkan China di tengah pandemi coronavirus, menghantam negara itu atas apa yang mereka anggap sebagai kinerja buruk selama krisis, sementara juga menuduh negara itu menyembunyikan data dan bahkan membuat virus.China telah berulang kali menolak klaim ini dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk berhenti mengalihkan tanggung jawab karena membuang waktu yang harus disiapkan untuk pandemi terhadap orang lain.Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa coronavirus baru berasal dari hewan sebelum dipindahkan ke manusia dan sejauh ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa virus itu dibuat di laboratorium.[IT/r]