Presiden Rouhani: AS Saat Ini Adalah Yang Terjahat Dalam Sejarah

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan kejahatan pemerintahan Amerika Serikat saat ini melebihi semua pendahulunya, menyebutkan sejumlah kekejaman pemerintah Amerika saat ini terhadap Iran.Berbicara di sidang kabinet di Teheran pada hari Rabu, Rouhani menggambarkan pemerintahan Amerika yang berkuasa sebagai yang terburuk dan paling jahat dalam sejarah negara sejauh ini."AS selalu bertindak melawan negara-negara yang merdeka dan tertindas di dunia," ungkapnya.Pejabat AS yang sudah menjabat sejauh ini mempertahankan sanksi ilegal dan sepihak mereka terhadap Republik Islam Iran, sementara negara itu terlibat dalam menghadapi wabah koronavirus yang mematikan.Presiden mencatat bagaimana AS telah menyulitkan ekspor obat-obatan ke Iran dengan mempertahankan sanksi yang diberlakukan kembali pada 2018 setelah meninggalkan perjanjian nuklir yang didukung PBB antara Teheran dan kekuatan dunia."Pemerintahan despotik yang tak tertandingi" ini telah membuat Republik Islam dijatuhi sanksi ekstrem dan intens selama dua tahun, dengan kesulitan yang timbul diperparah dengan munculnya wabah coronavirus di Iran, kata Rouhani.Dia mengutip pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani saat dalam kunjungan resmi ke Irak pada Januari sebagai contoh permusuhan Washington yang belum pernah terjadi sebelumnya.(IT/TGM)