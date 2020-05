Donald Trump Pecat Inspektur Jenderal Deplu AS

Islam Times - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memecat Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Steve Linick. Pemecatan dilakukan saat pengawas Deplu AS tersebut tengah menyelidiki Menteri Luar Negeri Mike Pompeo.

Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Eliot Engel yang mengepalai Komisi Urusan Luar Negeri DPR AS, mengatakan bahwa Linick telah memulai penyelidikan atas Pompeo."Pemecatan Linick di tengah penyelidikan seperti itu sangat menunjukkan bahwa ini adalah tindakan pembalasan yang melanggar hukum," ujar Engel dalam sebuah pernyataan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (16/5/2020).Seorang asisten Kongres mengungkapkan bahwa Linick tengah menyelidiki komplain bahwa Pompeo menyalahgunakan orang-orang yang ditunjuk secara politis untuk melakukan tugas pribadi bagi dirinya dan istrinya.CNN melaporkan tahun lalu bahwa seorang pelapor mengeluh bahwa Keamanan Diplomatik, yang menjaga misi AS di luar negeri serta Menlu, telah diberi tugas yang patut dipertanyakan untuk keluarga Pompeo, seperti mengambil anjing keluarga dan mengambil makanan.Deplu AS mengonfirmasi pemecatan Linick, namun tidak berkomentar mengenai alasannya ataupun apakah Pompeo tengah dalam penyelidikan.Ketua DPR AS, Nancy Pelosi menyebut Linick "dihukum karena melakukan tugasnya dengan terhormat untuk melindungi Konstitusi dan keamanan nasional kita.""Presiden harus menghentikan pola pembalasan dan pembalasannya terhadap para pelayan publik yang bekerja untuk menjaga keamanan warga Amerika, khususnya selama masa darurat global ini," cetus Pelosi.[IT/Detik]