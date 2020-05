Presiden Iran Mendesak Swiss Untuk Memainkan Peran Yang Lebih Efektif Melawan Sanksi AS

IslamTimes- AS mengembalikan sanksi itu setelah meninggalkan perjanjian nuklir bersejarah antara Republik Islam dan kekuatan dunia pada tahun 2018. Langkah-langkah tersebut menentang sifat multilateral perjanjian dan fakta bahwa itu telah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi.

Presiden Hassan Rouhani mendesak Swiss - yang mewakili kepentingan AS di Iran dan telah menciptakan saluran keuangan yang tampaknya memungkinkan penghindaran sanksi Washington - untuk memainkan peran yang lebih berpengaruh dalam menghadapi larangan Amerika yang ilegal, sepihak, dan tidak manusiawi."Kami berharap Swiss memainkan peran yang lebih efektif dalam keadaan sensitif ini bahwa AS telah mengintensifkan sanksinya yang melanggar hukum dan tidak manusiawi terhadap Iran, Dan Swiss harus memainkan peran yang lebih efektif," Rouhani mengatakan kepada rekannya dari Swiss Simonetta Sommaruga selama panggilan telepon pada hari Selasa.AS mengembalikan sanksi itu setelah meninggalkan perjanjian nuklir bersejarah antara Republik Islam dan kekuatan dunia pada tahun 2018. Langkah-langkah tersebut menentang sifat multilateral perjanjian dan fakta bahwa itu telah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi.Washington kemudian mulai memaksa negara lain untuk mengikuti garis sanksinya. Inggris, Prancis, dan Jerman telah menghentikan transaksi mereka dengan Republik Islam, tunduk pada tekanan AS.Pada tanggal 3 Oktober 2018, Pengadilan Internasional Den Haag yang berbasis di Den Haag, badan peradilan utama PBB, mengeluarkan putusan yang memerintahkan AS untuk menghentikan sanksi sepihak atas pasokan kemanusiaan ke Iran. Putusan itu merupakan tanggapan terhadap gugatan yang telah diajukan oleh Iran pada bulan Juli tahun itu.(IT/TGM)