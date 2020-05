Trump Memutuskan Hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia

World Health Organization.jpg

IslamTimes - Setelah berbulan-bulan menuduh China gagal menghentikan penyebaran virus corona novel COVID-19, dan WHO, pada gilirannya, telah gagal meminta pertanggungjawaban Beijing, Trump mengumumkan pada hari Jumat (29/5) Amerika Serikat memutuskan hubungan dengan WHO.

"Karena mereka telah gagal melakukan reformasi yang diminta dan sangat dibutuhkan, kita hari ini akan mengakhiri hubungan kita dengan Organisasi Kesehatan Dunia dan mengarahkan kembali dana itu ke seluruh dunia lainnya dan layak mendapatkan kebutuhan kesehatan masyarakat global yang mendesak," kata Trump dalam komentar di luar Gedung Putih. .AS adalah penyedia dana tunggal terbesar WHO, memasok badan PBB dengan antara $ 212 dan $ 513 juta per tahun, memberikan $ 453 juta tahun lalu, menurut pejabat administrasi.Trump mengumumkan pada 14 April bahwa pemerintahannya menahan dana dari WHO hingga investigasi dapat dilakukan dalam penanganannya terhadap wabah COVID-19 di Wuhan, China, awal tahun ini - meskipun kemudian terungkap bahwa AS telah menahan pembayaran kepada WHO sebelum keputusan Trump."Mereka bisa menyebutnya jauh lebih awal, mereka akan tahu, dan mereka seharusnya tahu, dan mereka mungkin tidak tahu," kata Trump pada awal April tentang WHO. "Mereka salah tentang banyak hal ... mereka sepertinya China-sentris ... kita akan membahasnya."Presiden menggemakan sentimen itu pada hari Jumat, mengklaim bahwa "Penyembunyian virus Wuhan di China membuat penyakit ini menyebar ke seluruh dunia, memicu pandemi global yang telah menelan lebih dari 100.000 nyawa orang Amerika.""China memiliki kendali penuh atas Organisasi Kesehatan Dunia meskipun hanya membayar $ 40 juta per tahun," kata Trump. “Dunia membutuhkan jawaban dari China tentang virus. Kita harus memiliki transparansi. ""Kita harus memiliki jawaban - tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh dunia," lanjutnya.Asisten direktur jenderal manajemen umum WHO, Stewart Simonson, mengatakan awal pekan ini bahwa kepergian AS dari agensi itu "tidak dapat dibayangkan.""Saya tidak bisa membayangkan sebuah lingkungan di mana Amerika Serikat tidak akan berada di WHO," katanya kepada CNN, mencatat bahwa AS telah menjadi "pemimpin dalam kesehatan masyarakat global" sejak 1902. Dia membantah adanya favoritisme oleh badan tersebut terhadap China.[IT/r]