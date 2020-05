AS: Kami Akan Sanksi Mereka Yang Membantu Iran Dan Venezuela

IslamTimes- "Kami telah mengingatkan komunitas pengiriman di seluruh dunia, pemilik kapal, kapten kapal, perusahaan asuransi kapal, dan kami telah memberi tahu pelabuhan di sepanjang jalan antara Iran dan Venezuela" untuk tidak memberikan layanan apa pun kepada kapal-kapal Iran, ungkap Abrams.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membantu Iran dan Venezuela untuk melakukan perdagangan bahan bakar.Elliott Abrams, perwakilan khusus Washington di Venezuela, mengatakan pada hari Jumat bahwa Washington mengeluarkan peringatan kepada pemerintah negara dalam perjalanan antara Iran dan Venezuela "untuk memastikan semua orang mengakui ini akan menjadi transaksi yang sangat berbahaya.""Kami telah mengingatkan komunitas pengiriman di seluruh dunia, pemilik kapal, kapten kapal, perusahaan asuransi kapal, dan kami telah memberi tahu pelabuhan di sepanjang jalan antara Iran dan Venezuela" untuk tidak memberikan layanan apa pun kepada kapal-kapal Iran, ungkap Abrams.Venezuela menghadapi kekurangan bahan bakar dan komoditas penting lainnya karena sanksi AS terhadap negara itu.Seorang pejabat AS yang mengetahui masalah ini mengatakan berbagai negara telah diminta untuk menolak layanan pelabuhan kapal-kapal Iran.Terlepas dari sanksi yang diberlakukan AS terhadap kedua negara, Iran telah melakukan beberapa pengiriman bahan bakar ke sekutunya Amerika Selatan, Venezuela.(IT/TGM)