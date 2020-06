Amir-Abdollahian: Tidak Ada Perbedaan Antara Eropa Dan AS 

IslamTimes- "Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan menunjukkan sifat sebenarnya dari Eropa yang lemah di dunia kontemporer," tambahnya.

Penasihat Khusus Pembicara Parlemen Iran untuk Urusan Internasional Hossein Amir-Abdollahian mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara Eropa dan AS, dan beberapa negara Eropa adalah agen utama AS.Dalam sebuah posting Instagram pada hari Minggu, Amir-Abdollahian menulis, "Tiga negara Eropa (Inggris, Prancis dan Jerman) harus meminta maaf kepada rakyat Iran karena tidak memainkan peran pencegah yang efektif dalam menghadapi sanksi AS sepihak dan penarikannya dari JCPOA. ""Mereka hanya mengucapkan kata-kata yang tidak berguna dan menunjukkan sifat sebenarnya dari Eropa yang lemah di dunia kontemporer," tambahnya."Tindakan anti-Iran dari tiga negara Eropa di Badan Tenaga Atom Internasional sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara perilaku Eropa dan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa adalah agen utama Amerika Serikat," tegasnya.Amir-Abdollahian menggarisbawahi bahwa Teheran mengharapkan Eropa untuk mengambil langkah yang konstruktif dan tidak mengizinkan AS untuk berperilaku memalukan terhadap mereka.Pada hari Jumat, Dewan Gubernur badan nuklir PBB mengeluarkan resolusi, yang diajukan oleh Inggris, Prancis dan Jerman, untuk mendorong inspeksi intrusif dari dua situs nuklir Iran yang menurut ketiganya mungkin digunakan untuk kegiatan nuklir yang tidak diumumkan pada awal 2000-an.Mengalah pada tekanan Washington, tiga negara Eropa, pihak dalam perjanjian nuklir Iran 2015 dengan kekuatan dunia yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sejauh ini gagal untuk memenuhi komitmen mereka berdasarkan perjanjian penting dan mengimbangi dampak sanksi AS. , yang diberlakukan kembali pada Iran setelah AS menarik diri dari kesepakatan pada Mei 2018.Ini sementara Teheran telah menolak tuduhan tidak bekerja sama dengan IAEA, bersikeras bahwa mereka siap untuk menyelesaikan perbedaan yang berpotensi besar dengan IAEA.(IT/TGM)