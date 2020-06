Rouhani: Kita Harus Menentang Intimidasi AS 

IslamTimes- Rouhani menyebut Presiden AS Trump sebagai 'musuh bersama' kedua negara dan menambahkan, "Politisi dan negarawan AS selalu memberlakukan sanksi dan tirani terhadap pemerintah dan negara termasuk Republik Islam Iran dan Republik Rakyat Demokratik Korea."

Presiden Iran Hassan Rouhani menunjuk pada kebutuhan untuk menentang perilaku intimidasi dan tuntutan berlebihan Amerika Serikat.Dia membuat pernyataan pada Rabu. setelah menerima surat kepercayaan dari Han Sung-joo, duta besar Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Islam Iran.Dalam pertemuan ini, Rouhani menunjuk hubungan damai dan bersahabat antara kedua negara Iran dan Korea Utara sejak kemenangan besar Revolusi Islam pada tahun 1979 dan menyatakan harapan bahwa hubungan antara Iran dan Korea Utara akan diperkuat pada upaya para pejabat kedua negara.Rouhani menyebut Presiden AS Trump sebagai 'musuh bersama' kedua negara dan menambahkan, "Politisi dan negarawan AS selalu memberlakukan sanksi dan tirani terhadap pemerintah dan negara termasuk Republik Islam Iran dan Republik Rakyat Demokratik Korea."Dalam situasi saat ini, kedua negara harus menentang perilaku bullying dan tuntutan berlebihan Amerika Serikat, tegas Rouhani.Sementara itu, duta besar Korea Utara yang baru menunjuk pada perlunya melakukan upaya sejalan dengan mengembangkan dan memperluas hubungan antara kedua negara dan menambahkan, “berurusan dengan tuntutan dan dominasi AS yang berlebihan adalah titik umum dalam hubungan antara kedua negara. ”(IT/TGM)