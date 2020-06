Di AS, Jumlah Kasus Covid-19 Lampaui 2,5 Juta Orang

Islam Times - Total jumlah kasus virus korona (covid-19) di Amerika Serikat telah melampaui 2,5 juta pada akhir pekan ini. Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins pada Minggu 28 Juni 2020, totalnya kini telah mencapai 2.510.151.

Dikutip dari Al Arabiya, AS mencatat tambahan 43.121 infeksi covid-19 dalam 24 jam terakhir hingga Sabtu kemarin. AS juga menerima tambahan data kematian akibat covid-19 sebesar 502, yang menjadikan totalnya menyentuh angka 125.480.Angka 43 ribu lebih kasus baru covid-19 merupakan salah satu yang tertinggi sejak dimulainya pandemi di AS. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari lonjakan infeksi covid-19 di sejumlah negara bagian.Florida, Georgia, South Carolina, dan Nevada, masing-masing mencetak rekor baru dalam hal jumlah kasus baru covid-19.Dalam 24 jam terakhir, Florida melaporkan tambahan 9.585 kasus baru, usai negara bagian tersebut membuka kembali sejumlah bar dan pantai.Lebih dari separuh negara bagian di AS, terutama di wilayah Selatan dan Barat, mencatat lonjakan jumlah kasus covid-19. Peningkatan angka kasus ini terjadi saat banyak negara bagian berusaha membuka kembali perekonomian mereka.Texas dan Florida, yang gubernurnya sama-sama menentang kebijakan penguncian (lockdown) dalam waktu lama, telah mengumumkan langkah pembatasan terhadap operasional bar dan restoran.Masih dari data Universitas Johns Hopkins, total kasus covid-19 di kancah global saat ini hampir menyentuh angka 10 juta. [IT/Onh/Medcom]