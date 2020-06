Iran: AS Tidak Dalam Posisi Merusak Kesepakatan Nuklir 

Islam Times - "Amerika, karena tindakan destruktif mereka terhadap JCPOA dan Resolusi 2231, negara itu telah kehilangan posisi untuk mempertanyakan pencapaian kesepakatan," kata juru bicara kementerian Abbas Mousavi dalam konferensi pers pada hari Senin.

Iran mengatakan Amerika Serikat telah kehilangan semua hak untuk meragukan pencapaian kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, mendesak Washington dan sekutu-sekutunya di Eropa untuk tidak mencoba merusak perjanjian lebih jauh."Amerika, karena tindakan destruktif mereka terhadap JCPOA dan Resolusi 2231, negara itu telah kehilangan posisi untuk mempertanyakan pencapaian kesepakatan," kata juru bicara kementerian Abbas Mousavi dalam konferensi pers pada hari Senin.Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) adalah nama resmi dari perjanjian nuklir bersejarah yang ditandatangani antara Republik Islam dan kelompok negara-negara P5 +1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina plus Jerman - - di Wina pada tahun itu, sementara Resolusi 2231 merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengabadikan kesepakatan setelah disimpulkan.Perjanjian tersebut menghasilkan banyak prestasi, termasuk perubahan sukarela tertentu untuk program energi nuklir Iran dan pencabutan sanksi terkait nuklir terhadap Republik Islam. Itu juga meramalkan penghapusan embargo senjata terhadap negara itu pada bulan Oktober.Amerika Serikat, bagaimanapun, mulai mendiskreditkan JCPOA pada tahun 2018 dengan meninggalkan perjanjian dan mengembalikan sanksi. Dan sekarang, ia berusaha untuk mencegah penghapusan embargo senjata, meskipun, itu bukan lagi mitra JCPOA.(IT/TGM)