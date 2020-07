Lebanon, Suriah Dan Yaman Mengecam AS Atas Insiden Jet Tempur AS Dan Mahan Air

IslamTimes- Dikutip oleh situs berita al-Ahed yang berbasis di Lebanon pada hari Sabtu, Hitti mengecam langkah AS yang membahayakan nyawa warga sipil, Lebanon, menyebut langkah itu "tidak dapat diterima."

Lebanon, Suriah, dan Yaman terus bersorak-sorai karena kecaman internasional yang mengikuti dua jet tempur Amerika yang berbahaya dan provokatif terhadap pesawat Iran yang menuju Beirut di wilayah udara Suriah.Menteri Luar Negeri Libanon Nassif Hitti "dengan keras mengutuk" insiden Kamis yang melihat jet tempur - terdaftar dengan pasukan pimpinan AS, yang secara ilegal dikerahkan ke Suriah - terbang sangat dekat dengan Penerbangan 1152 Mahan Air yang lepas landas dari Teheran.Dikutip oleh situs berita al-Ahed yang berbasis di Lebanon pada hari Sabtu, Hitti mengecam langkah AS yang membahayakan nyawa warga sipil, Lebanon, menyebut langkah itu "tidak dapat diterima.""Bahkan jika tidak ada orang Lebanon di atas kapal, kami masih akan memprotes dan mengecam," tambah Hitti, dan mencatat bahwa kehadiran warga negara Lebanon hanya memperkuat kecaman Libanon atas insiden tersebut.Pada saat insiden, otoritas penerbangan sipil Suriah menetapkan wilayah udara di atas wilayah al-Tanf yang sangat strategis di Suriah sebagai tempat di mana insiden itu terjadi.Teroris Komando Sentral AS yang mengarahkan pasukan AS di Asia Barat mengkonfirmasi kemudian bahwa satu pesawat F-15 telah melakukan "inspeksi visual" terhadap pesawat Iran "sesuai dengan standar internasional ... untuk memastikan keamanan personel koalisi ”di pangkalan militer AS di al-Tanf.Pilot terpaksa menurunkan ketinggian pesawat untuk menghindari tabrakan dengan pesawat tempur AS. Tindakan pencegahan mengakibatkan cedera pada beberapa penumpang, yang membenturkan kepala mereka ke langit-langit pesawat.Namun, penerbangan itu mendarat dengan selamat di ibu kota Lebanon, dan semua penumpang meninggalkan pesawat.Gerakan perlawanan Hizbullah Libanon juga mengutuk insiden itu, menyebutnya sebagai "aksi teroris" dan "masalah yang sangat berbahaya" yang bisa memiliki konsekuensi mengerikan bagi seluruh kawasan Timur Tengah.(IT/TGM)