Sistem Pertahanan Udara AS Menjatuhkan ‘Target’ di Zona Hijau Baghdad

US Air Defense System Downs Targets Over Baghdad Green Zone.jpg

IslamTimes - Sebuah sistem pertahanan udara AS dilaporkan telah menembak jatuh beberapa rudal di dekat kedutaan AS di Baghdad, Irak, pada Selasa (14/9) pagi.

Menurut koresponden kantor berita Al-Hadath yang bermarkas di Amman, setidaknya 3 rudal ditembak jatuh oleh pertahanan udara di atas kedutaan besar AS di Zona Hijau, daerah yang dibentengi di pusat Baghdad.Video yang diambil di dekatnya menunjukkan sirene serangan udara menderu saat sistem roket, artileri dan mortir (C-RAM) kedutaan, yang dimodifikasi dari Sistem Senjata Dekat (CIWS) Angkatan Laut AS, menyerang target yang masuk.Pusat diplomatik AS di Irak semakin diserang pada tahun 2020, setelah serangan pesawat nir awak AS di dekat bandara Baghdad pada bulan Januari menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis, seorang pemimpin pusat di Pasukan Mobilisasi Populer Irak, dan Jenderal Qasem Soleimani, komandan pasukan elit al Quds Iran.Zona Hijau dibentengi selama pendudukan AS di Irak antara tahun 2003 dan 2011, ketika pasukan AS melancarkan perang kontra-pemberontakan melawan pasukan pemberontak Irak.Beberapa jam sebelumnya pada hari Senin, konvoi AS yang mengangkut peralatan militer di al-Diwaniyah dan Provinsi Babilonia diserang oleh beberapa alat peledak improvisasi (IED), meskipun tidak menimbulkan korban, menurut pernyataan yang diberikan kepada Sel Media Keamanan Al-Noor News oleh Perdana Menteri Irak.[IT/r]Video: https://sputniknews.com/news/202009141080457304-videos-us-air-defense-system-downs-hostile-targets-over-baghdad-green-zone/